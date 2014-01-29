به گزارش خبرنگار مهر ، صولت مرتضوی سهشنبه شب در نشست هماندیشی با خبرنگاران در تالار کوهسنگی اظهار کرد: از مردم به خاطر تاخیردر پروژه های شهری از جمله قطار شهری مشهد عذرخواهی می کنم.
سال آینده در دهه فجر 40 درصد پیشرفت در قطار شهری مشهد
شهردار مشهد گفت: در آخرین نشست با شورا مطرح شد تا در این پروژه مساعدت شود و سال آینده در دهه فجر 40 درصد پیشرفت داشته باشیم.
وی افزود: توسعه حمل و نقل عمومی، رهایی از بافت های فرسوده، افزایش فضاهای فرهنگی ، ورزشی، آموزشی و حل مشکلات محدوده حرم در برنامه چهار ساله شهرداری قرار دارد.
شهردار مشهد گفت: البته شهرداری مشهد از قائده حماسه اقتصادی مستثنی نبوده است و در این مدت کارهای خوبی نیز انجام گرفته است.
مرتضوی افزود: بنا به عللی خط دو قطار شهری با رکود مواجه شده است و در گزارشی که داده شده خط دو قطار شهری باید امسال دهه فجر باید بهره برداری می شد که تا کنون 17 درصد پیشرفت داشته است.
شهردار مشهد گفت: 1450 میلیارد تومان جذب منابع کرده ایم که در دو محور قرار است هزینه شود.
وی ادامه داد: در بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی و تزریق منابع به خط دو قطار شهری مد نظر است.
به دنبال تبدیل منابع به نقدینگی هستیم
شهردار مشهد گفت: در شهرداری به دنبال تبدیل منابع به نقدینگی هستیم و یکی از مشکلات شهرداری این است که از سال 84 ، اوراق مشارکت 1250 میلیارد تومان در دوره قبلی فروخته شده بود.
وی افزود: نخستین سررسید آن سال 92 است که تا پایان سال باید شهرداری 850 میلیارد اصل و سود اوراق را برگرداند که خوشبختانه تاکنون 400 میلیارد تومان از بدهیها پرداخت شده است.
مرتضوی همچنین از افتتاح 120 پروژه شهری در دهه فجر امسال خبر داد.
وی گفت: شهرسازان ما از شهرسازی جلوتر هستند و باید برای ساخت و سازها راهی پیدا کرد چون هرچه سفره مشهد گسترده تر می شود مشکلات نیز افزایش می یابد.
وی در خصوص لزوم ایمن سازی ساختمانهای بلند مرتبه و برجها در مشهد گفت: متاسفانه این موضوع به بخش خصوصی سپرده شده که گواهی های ایمنی آنها واقعی نیست و علاوه برآن باید فرهنگ سازی و استانداردسازی مورد توجه شهروندان نیز قرار بگیرد تا حوادث رخ ندهد.
نظر شما