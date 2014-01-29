  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

ایرانی فام:

لزوم آمادگی کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی برای مقابله با موج جدید سرما

لزوم آمادگی کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی برای مقابله با موج جدید سرما

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به نفوذ توده هوای سرد منطقه سیبری به کشور در آخر هفته، کشاورزان و باغداران استان باید آمادگی لازم برای مقابله با موج جدید سرما را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: بر اساس پیش بینی های هواشناسی، اواخر روز پنج ‌شنبه توده هوای سردی از منطقه سیبری به بخش های مختلف کشور وارد می‌شود و بر همین اساس کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی باید اقدامات لازم را برای مقابله با این موج سرما داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با توجه به ورود این جبهه سرد آب و هوایی به کشور و فعالیت آن در روزهای یازدهم تا شانزدهم بهمن، کشاورزان و باغداران باید سیستم گرمایشی و روشنایی گلخانه‌ های سنتی را تنظیم و همچنین در محافظت از انبارهای محصول و تجهیزات آبیاری تحت فشار محافظت لازم را بعمل آورند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: برقراری سیستم گرمایشی مناسب دردامداری‌ها، توقف هرگونه محلول‌پاشی و سم‌پاشی، مراقبت از استخرهای پرورش آبزیان نیز از دیگر مواردی است که بهره برداران برای مقابله با این موج جدید سرما به آنها توجه کنند.

کد مطلب 2224094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه