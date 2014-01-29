لزوم آمادگی کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی برای مقابله با موج جدید سرما

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: بر اساس پیش بینی های هواشناسی، اواخر روز پنج ‌شنبه توده هوای سردی از منطقه سیبری به بخش های مختلف کشور وارد می‌شود و بر همین اساس کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی باید اقدامات لازم را برای مقابله با این موج سرما داشته باشند.

وی در ادامه افزود: با توجه به ورود این جبهه سرد آب و هوایی به کشور و فعالیت آن در روزهای یازدهم تا شانزدهم بهمن، کشاورزان و باغداران باید سیستم گرمایشی و روشنایی گلخانه‌ های سنتی را تنظیم و همچنین در محافظت از انبارهای محصول و تجهیزات آبیاری تحت فشار محافظت لازم را بعمل آورند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: برقراری سیستم گرمایشی مناسب دردامداری‌ها، توقف هرگونه محلول‌پاشی و سم‌پاشی، مراقبت از استخرهای پرورش آبزیان نیز از دیگر مواردی است که بهره برداران برای مقابله با این موج جدید سرما به آنها توجه کنند.