زندگی امام اول شیعیان بر دیوار اتوبان امام علی نقش بست

محمدرضا میرزایی، مدیر امور زیباسازی شهرداری منطقه یک شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقاشی دیواری اتوبان امام علی (ع) گفت: این اثر یک نقاشی دیواری با مساحت 4000 مترمربع است که حاصل یک کار گروهی به شمار میرود.
وی افزود: این اثر در دیوار غربی ابتدای شمالی اتوبان امام علی نقش بسته است که طرح اولیه آن در کمیته هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران به ثبت رسید و مصوب شد و بعد از آن ما کار را به تعدادی از هنرمندان جوان منطقه سپردیم.
این مقام مسئول در شهرداری منطقه یک ادامه داد: مدت زمان اجرایی این اثر 6 ماه بود که در این فرصت هنرمندان با استفاده از بتون برجسته با هسته یونولیت و مش این اثر را اجرا کردند.
وی موضوع اصلی این اثر را زندگی امام اول شیعیان حضرت علی (ع) دانست و بیان کرد: در این اثر وقایع زندگی امام علی (ع) که در خاطر مردم وجود دارد به تصویر کشیده است. واقعه غدیر خم و شهادت امام در 21 رمضان از جمله نکات بارز این اثر هستند.
میرزایی خاطرنشان کرد: این یک اثر روایی است که سعی دارد درباره امام علی (ع) نکاتی را به تصویر بکشد و مفاهیم دینی را در فضای اتوبانی که به نام مبارک امام اول شیعیان متبرک شده است، متذکر شود.
وی در مورد ساماندهی طرحهای دیواری که در منطقه یک وجود دارند، توضیح داد: قرار است کل آثاری را که در منطقه وجود دارد با پلاک استیلی که کنار آثار نصب میشود ساماندهی و نامگذاری کنیم.
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