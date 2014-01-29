گزینه استانداری خراسان رضوی تغییر نکرده است/ طرح اسامی جدید شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت استاندار خراسان رضوی معرفی خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: گویا این موضوع در جلسه امروز هیات دولت مطرح نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید چه زمانی استاندار خراسان رضوی معرفی خواهد شد، افزود: به دلیل مشغله هایی که در خصوص مسائل مختلف در دولت وجود دارد، این موضوع را نمی توان پیش بینی کرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که گفته می شود قرار است گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری خراسان رضوی تغییر کند، تاکید کرد که اینطور نیست و گزینه استانداری خراسان رضوی همان گزینه ای است که وزارت کشور به هیات دولت معرفی کرده است.

وی در عین حال یادآور شد: دلیل تاخیر دار معرفی گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت، این است که این موضوع تاکنون در جلسه طرح نشده است، وگرنه بحثی از تغییر نیست.

امیری در پاسخ به این سئوال که در برخی سایت های خبری و رسانه ها عنوان شده که گزینه پیشنهادی قبلی وزارت کشور برای استانداری خراسان رضوی مورد قبول هیات دولت قرار نگرفته و برای این موضوع 4 گزینه جدید مطرح شده اند، گفت: این موضوع که هیات دولت گزینه پیشنهادی وزارت کشور را نپذیرفته و 4 فرد دیگر برای تصدی استانداری خراسان رضوی مطرح شده اند، شایعه است و صحت ندارد.