اهدای جایزه جهانی انرژی به ابتکار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه هشتمین همایش مدیریت سبز ایران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد و کشورهای استرالیا،‌ ونین، کامرون، کنگو، ‌دانمارک، مصر، اکوادور، اتیوپی، فنلاند، گامبیا، آلمان، گینه، هائیتی، لسوتو، مالزی، مانگولیا، نروژ، پاکستان، پرتغال، صربستان، سیرالئون، اسلواکی، سومالی، آفریقای‌جنوبی، سوریه، تایلند، ونزوئلا و زیمبابوه از کشورهایی بودند که در این همایش حضور داشتند.

صبح امروز معصومه ابتکار پس از میخائیل گورباچف و آرنولد شوآرتزینگر به عنوان اولین بانوی محیط زیستی جهان برنده جایزه بنیاد جهانی انرژی شد.

فولفگانگ نیومن بنیان گذار بنیاد جهانی انرژی این جایزه را به معصومه ابتکار تقدیم و برای اهدای این جایزه از اتریش به ایران سفر کرده است.

فرآیند انتخاب شخصیتهای جهانی از سوی بنیاد جهانی انرژی چندین بخش است که شاخص عملکردی ، داشتن تجربه حفاظت زیست محیطی به صورت هدفمند و نظام مند حداقل 15 سال و قابل دفاع در قالب مستندات، ایجاد زیر ساخت های حفاظت از محیط زیست در کشور منطقه، تربیت نسلی برای حفاظت محیط زیست، توسعه برنامه محوری در حفاظت محیط زیست، ارایه گزارش و مستندات نسبت به محیط زیست شهری و افکار عمومی مثبت به شخصیت مورد نظر است.

معصومه ابتکار از سوی بنیاد انرژی و تمام این محورها مورد بررسی قرار گرفت و قرار است فردا جایزه یک عمر دستاورد را دریافت کند.

ابتکار اولین بانوی جهان جز معدود شخصیتهای جهانی است که موفق به دریافت این جایزه از سوی بنیاد جهانی انرژی شده است. وی بعد از این به عنوان بانوی محیط زیست جهان شناخته خواهد شد.

بنیاد جهانی انرژی موسسه غیر دولتی و بین المللی است از سوی پیشکسوت حوزه انرژی، فولفگانگ نیومن بنیان گذاری شده و 30 سال است در زمینه بهره وری انرژی های پاک و توسعه پایدار فعالیت می کند.

آگاهی درباره اصلاح الگوی مصرف و انرژی و حمایت از پروژه هایی که آینده بهتری را برای نسلهای بعدی در کشورهای در حال توسعه فراهم کند از اهداف این بنیاد است.

شورای افتخاری بنیاد انرژی برای سال 2014 جایزه یک عمر دستاورد را به معصومه ابتکار اعطا کرده است.

تاکنون افرادی همچون میخائیل گورباچف و آرنولد شوارتزنگر موفق به دریافت این جایزه جهانی شدند و معصومه ابتکار سومین نفر و اولین بانو در جهان است که این جایزه دریافت کرد.