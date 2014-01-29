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۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

حسینی:

هشتمين جشنواره امتنان از کارگران، گروه هاي کاري و واحدهاي نمونه استان برگزار مي شود

هشتمين جشنواره امتنان از کارگران، گروه هاي کاري و واحدهاي نمونه استان برگزار مي شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي از برگزاري هشتمين جشنواره امتنان از کارگران، گروههاي کاري و واحد هاي نمونه استاني به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی چهارشنبه در جلسه هماهنگي تجليل از کارگران، گروه هاي کاري و واحدهاي نمونه استان با اعلام این خبر اظهار داشت: يکي از برنامه هاي اصلي گراميداشت سي و پنجمین سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي معرفي کارگران، گروههاي کاري و واحدهاي نمونه استان مي باشد.

وي هدف از برگزاري جشنواره امتنان را تجليل از زحمات و تلاش هاي ايثارگران جبهه هاي اقتصادي عنوان کرد و افزود: تشويق کارگران تلاشگر در جهت ترويج هر چه بيشتر ارزش هاي اسلامي و اخلاقي و انضباطي در محيط کار، شناسايي کارگران مبتکر و خلاق به منظور کاهش وابستگي و تسريع در استقلال اقتصادي از ديگر اهداف جشنواره مي باشد.

حسینی اظهار داشت: 597 نفر براي شرکت در هشتمين جشنواره امتنان ثبت نام کرده بودند که از اين ميان 400 نفر در حوزه کارگر نمونه و 197 نفر در قالب 14 گروه کاري نمونه حضور داشتند از بين اين نفرات 11 نفر به عنوان کارگر نمونه و 4 گروه کاري نمونه در مرحله استاني انتخاب شدند و از ميان اين عزيزان 1 نفر کارگر نمونه، 1 گروه کاري نمونه و یک واحد نمونه استانی به مرحله کشوري معرفي خواهند شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: اين عزيزان توسط اعضاء کميته انتخاب کارگران، گروههاي کاري و واحدهاي نمونه استان که متشکل از نمايندگان سازمان هاي فني و حرفه اي، صنعت، معدن و تجارت، صدا و سيما، کانون شوراي اسلامي کار، بازرسين و روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي مي باشد، انتخاب مي شوند.

گفتنی است جشنواره امتنان از کارگران، گروه هاي کاري و واحدهاي نمونه استان ساعت 10 صبح 16 ببهمن ماه در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

کد مطلب 2224214

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