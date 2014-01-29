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۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

به منظور بازگشایی خانه احزاب؛

دیدار وزیر کشور با دبیران کل احزاب سه شنبه آینده برگزار می شود

دیدار وزیر کشور با دبیران کل احزاب سه شنبه آینده برگزار می شود

دبیرکل جبهه رهپویان انقلاب اسلامی گفت: سه شنبه آینده جلسه وزیر کشور با 13 دبیر کل حزب برای بازگشایی خانه احزاب برگزار می‌شود.

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص تشکیل کمیته ای برای بازگشایی خانه احزاب در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: تنها بنده و آقای باهنر عضو این کمیته نیستیم. این خبر بد منتقل شده است. قرار است عده ای از افراد سیاسی را دعوت کنند که با حضور وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر، نظرات خود را در خصوص بازگشایی خانه احزاب بازگو کنند و به جمع‌ بندی برسند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احزاب منحل شده می توانند با تغییر نام به فعالیت خود ادامه دهند، گفت: هر چه قانون بگوید باید تابع قانون باشیم و با تغییر اسم نمی توان قانون را دور زد.

زاکانی ادامه داد: قوه قضائیه راجع به احزاب منحل شده اظهارنظر کرده و در واقع آن احزاب منحل شده اند و طبق قانون حق فعالیت ندارند و اگر بخواهند مسیر تشکیل مجدد قانونی خود را طی کند باید به کمیسیون ماده 10 احزاب مراجعه کنند نه به قوه قضاییه و اگر این افراد صلاحیت داشته باشند، به آنها مجوز داده می شود.

به گفته این نماینده مجلس اگر صلاحیت افراد و سابقه آن ها تایید نشود، نمی توانند حزب تشکیل دهند.

وی یادآور شد: سه شنبه آینده جلسه وزیر کشور با 13 دبیر کل حزب، برای بازگشایی خانه احزاب برگزار می‌شود.

 

 

 

کد مطلب 2224229

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