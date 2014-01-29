جوانان برتر استان اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تجلیل از جوانان و ورزشکاران برتر استان افزود: در این برنامه 39 جوان برتر در 14 بخش تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جوانان برتر از سوی 35 دستگاه اجرایی استان شناسایی و معرفی شده اند، تصریح کرد: این دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان در برگزاری مراسم تجلیل نیز مشارکت خواهند کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تجلیل از جوانان برتر را در راستای اعتمادسازی و نیز تاکید بر اهمیت آنها در توسعه کشور دانست و ادامه داد: هر قدر به جوانان اعتماد کرده و آنان را در تامین سرنوشت خود مشارکت دهیم به همان اندازه شاهد پیشرفت و شکوفایی کشور خواهیم بود.

به گفته وی اگر از انرژی و توان جوانان به طورصحیح استفاده شود، این قشر قادر است بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه جامعه را از میان بردارند و برای کشورشان به خوبی انجام وظیفه کند.

پازاج با اشاره به نقش جوانان در شکل گیری انقلاب اسلامی و حفظ آن تاکید کرد: این قشر در مواقع مختلف به خوبی نشان داده اند که قدرت رفع موانع و مشکلات را دارند.