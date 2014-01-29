  1. استانها
  2. اردبیل
۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

پازاج خبر داد:

جوانان برتر استان اردبیل تجلیل می شوند

جوانان برتر استان اردبیل تجلیل می شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از برگزاری آیین تجلیل از جوانان برتر این استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تجلیل از جوانان و ورزشکاران برتر استان افزود: در این برنامه 39 جوان برتر در 14 بخش تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جوانان برتر از سوی 35 دستگاه اجرایی استان شناسایی و معرفی شده اند، تصریح کرد: این دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان در برگزاری مراسم تجلیل نیز مشارکت خواهند کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تجلیل از جوانان برتر را در راستای اعتمادسازی و نیز تاکید بر اهمیت آنها در توسعه کشور دانست و ادامه داد: هر قدر به جوانان اعتماد کرده و آنان را در تامین سرنوشت خود مشارکت دهیم به همان اندازه شاهد پیشرفت و شکوفایی کشور خواهیم بود.

به گفته وی اگر از انرژی و توان جوانان  به طورصحیح استفاده شود، این قشر قادر است بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه جامعه را از میان بردارند و برای کشورشان به خوبی انجام وظیفه کند.

پازاج با اشاره به نقش جوانان در شکل گیری انقلاب اسلامی و حفظ آن تاکید کرد: این قشر در مواقع مختلف به خوبی نشان داده اند که قدرت رفع موانع و مشکلات را دارند.

کد مطلب 2224236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه