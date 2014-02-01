افزایش 20 سانتیمتری ارتفاع دریاچه پریشان

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: بارندگی بی سابقه ای که در دی ماه سال جاری پس از 10 سال خشکسالی در استان فارس رخ داد منجر به افزایش 20 سانتیمتری آب در 200 هکتار در این دریاچه شد.

وی با بیان اینکه از سال 87 تا کنون حتی در این 200 هکتار هم اارتفاع آب دریاچه پریشان به این میزان نرسده بود اظهار داشت: میانگین بارندگی سالانه در فارس بین 350 تا 360 میلیمتر است که در سال های اخیر این میزان به 180 میلیمتر کاهش یافته بود.

به گفته ابراهیمی، محیط زیست در سالهای اخیر اقداماتی برای احیای دریاچه پریشان که یکی از 3 تالابی است که از حدود 3 سال پیش کارگروه ملی مدیریت تالابها برای آن برنامه ریزی می کند انجام داده است.

مدیرکل محیط زیست فارس تصریح کرد: در سال جاری هزار و 100 هکتار از اراضی تصرفی اطراف پریشان آزاد و با خاکریزی مرز بین تالاب و زمینهای کشاورزی که درآن کشت و زرع می شد مشخص شد.

وی افزود: همچنین تمام کانالها و نهرهای منتهی به دریاچه لایروبی و پاک سازی شدند تا روان آبهای سطحی به سمت این تالاب سرازیر شوند.

ابراهیمی یادآور شد: در حال حاضر دریاچه پرشان دارای سند منگوله دار است.

وی یکی دیگر از اقداماتی که برای احیای دریاچه پریشان برنامه ریزی شده را انتقال اب بین حوزه ای عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مطالعات دقیقی توسط متخصصان برای انتقال 10 میلیون متر مکعب آب علاوه بر آوردهای طبیعی از حوضچه سد نرگسی به دریاچه پریشان انجام می شود که چنانچه این بررسیها در سالهای آینده عملیاتی شود نقش مهمی در احیای دریاچه پریشان خواهد داشت.

مدیرکل محیط زیست فارس با بیان اینکه در گذشته ارتفاع مساحت 4 هزار و 500 هکتاری دریاچه پریشان حدود یک تا یک متر و 20 سانتیمتر بوده اظهار داشت: امیدواریم با نرمال شدن شرایط بارندگی طبیعی و اقدامات احیایی دوباره بتوانیم ارتفاع پریشان را در تمام بخشها به این میزان برسانیم.

ابراهیمی تصریح کرد: در سالهای اخیر که شرایط خشکسالی در دریاچه پریشان حکمفرما بود برای حفاظت از زیستمندان این تالاب واز محل چشمه قلعه نارنجی و چشمه بنگ حوضچه های 1تا 2 هکتاری در این تالاب ایجاد می شد تا زیستمندان و به ویژه پرندگان مهاجر بتوانند به حیات خود ادامه دهند.