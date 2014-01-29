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۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

تشکیل پنج کمیته مشورتی برای بازنشستگان کشوری

تشکیل پنج کمیته مشورتی برای بازنشستگان کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از تشکیل پنج کمیته مشورتی برای بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اشاره به نقش مؤثر و مفید در پیشبرد و اجرای طرحهای فرهنگی اجتماعی و با تأکید بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کانونهای بازنشستگی کشور گفت : پنج کمیته مشورتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، رفاهی و فنی در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شده است .

وی در نشست صمیمانه با رؤسای کانونهای بازنشستگی آموزش و پرورش سراسر کشور با بیان این مطلب افزود : بهره گیری از تجارب ، توان و تخصص های بازنشستگان در قالب کمیته های تخصصی این فرصت را برای مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری فراهم می کند در اتخاذ سیاستها و تدوین برنامه ها مبتنی بر کار کارشناسی که محصول خرد جمعی است تصمیم گیری بهتری در جهت نیازهای بازنشستگان گرفته شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی تدبیر، خردورزی و بکارگیری توانمندیها را ضرورت امروز صندوقهای بیمه ای کشور عنوان کرد و اظهار داشت بازنشستگان متخصص، و صاحب تجربه بخشی از ظرفیتها و توانمندی موجود در جامعه هستند که می توانند از رهگذر فکر و اندیشه خود صندوق بازنشستگی کشوری را در اجرای هرچه بهتر برنامه ها و فعالیت هایش یاری کنند .

عطاریان ادامه داد: مشارکت فعال و مؤثر فرهنگیان بازنشسته در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ثمرات و خدمات فراوانی برای جامعه بازنشستگان داشته و ضروری است این ظرفیت بزرگ و مفید فرهنگی نسبت به گذشته در تصمیم سازیها بیشتر مشارکت و ایفای نقش نماید.

کد مطلب 2224264

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