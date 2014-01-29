تشکیل پنج کمیته مشورتی برای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با اشاره به نقش مؤثر و مفید در پیشبرد و اجرای طرحهای فرهنگی اجتماعی و با تأکید بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کانونهای بازنشستگی کشور گفت : پنج کمیته مشورتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، رفاهی و فنی در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شده است .

وی در نشست صمیمانه با رؤسای کانونهای بازنشستگی آموزش و پرورش سراسر کشور با بیان این مطلب افزود : بهره گیری از تجارب ، توان و تخصص های بازنشستگان در قالب کمیته های تخصصی این فرصت را برای مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری فراهم می کند در اتخاذ سیاستها و تدوین برنامه ها مبتنی بر کار کارشناسی که محصول خرد جمعی است تصمیم گیری بهتری در جهت نیازهای بازنشستگان گرفته شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی تدبیر، خردورزی و بکارگیری توانمندیها را ضرورت امروز صندوقهای بیمه ای کشور عنوان کرد و اظهار داشت بازنشستگان متخصص، و صاحب تجربه بخشی از ظرفیتها و توانمندی موجود در جامعه هستند که می توانند از رهگذر فکر و اندیشه خود صندوق بازنشستگی کشوری را در اجرای هرچه بهتر برنامه ها و فعالیت هایش یاری کنند .

عطاریان ادامه داد: مشارکت فعال و مؤثر فرهنگیان بازنشسته در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ثمرات و خدمات فراوانی برای جامعه بازنشستگان داشته و ضروری است این ظرفیت بزرگ و مفید فرهنگی نسبت به گذشته در تصمیم سازیها بیشتر مشارکت و ایفای نقش نماید.