همكاري موساد و سيا با موسسات آمريكايي شاغل درمصر براي گسترش فحشا در ميان نوجوانان مصري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، علي لبن عضو فراكسيون اخوان المسلمين در پارلمان مصر برخي سازمان هاي خارجي فعال در مصر را متهم كرد با سازمان هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل براي گسترش بي بندوباري و فحشا در ميان مردم مصر بويژه نوجوانان اين كشور تلاش مي كنند.



وي با اشاره به اينكه به عنوان مثال موسسه آمريكايي " كاتلست" از سازمان هاي مشكوك به شمار مي رود كه تنها هدفش گسترش فرهنگ بي بندو باري جنسي كه با روح اسلام مغايرت دارد، چرا اجازه فعاليت دارد از احمد نظيف نخست وزير خواست در اين زمينه توضيح دهد.



لبن به روزنامه الوطن گفت : خطرات چنين سازمان هايي تنها در گسترش انديشه هاي بي بندوباري و فحشا خلاصه نمي شود بلكه دامنه فعاليت هاي آنها به جمع آوري اطلاعات دقيق از استان هاي مصر به شكلي كه تنها در خدمت دشمنان ملت يعني آمريكا و اسرائيل است بر مي گرددو سازمان هاي جاسوسي موساد و سيا كه در راستاي تفرقه و دودستگي ميان ملت تلاش مي كنند.



به گفته وي، شركت كاتلست با سوء استفاده از وضعيت نابسامان اقتصادي و فقر درروستاهاي بني احمد در استان المنيا براي گسترش انديشه هاي انحرافي ميان نودختران جوان با همكاري يك موسسه مسيحي از طريق برگزاري سمينارهاي تحريك آميز براي نودختران تازه به دوران بلوغ رسيده تحت عنوان " به سوي بهداشت زايمان بهتر" برگزار مي كند و مسائلي را درباره مسائل جنسي مطرح مي كند كه باعث افزايش انحراف اين نوجوانان مي شود.



به گزارش مهر، وي افزود: سمينارهايي براي تدريس فرهنگ جنسي نوجوانان دختر و سمينارهايي تحريك آميز و خارج از چارچوب هاي شرعي براي زنان از سوي اين تشكل ها و موسسات( آمريكايي) برگزار مي شود.



اين نماينده مصر تاكيد كرد: هدف اساسي اين تشكل ها آنچنان كه آنها ادعا مي كنند مسائل علمي و بعد آموزشي نيست بلكه هدف از آن جمع آوري اطلاعات از جامعه و آداب و رسوم و ارگان هاي به كمك آن دسته از دختران نوجوان مصري است كه اين تشكل ها آنها را با پول فريفته اند تا از آنها در راستاي منافع آمريكا و امنيت ملي اين كشور سوء استفاده كنند.



به گفته وي، بسياري از گروه هاي پژوهشي آمريكا در مصر در حقيقت در راستاي سرپوش گذاشتن بر فعاليت هاي جاسوسي سازمان اطلاعاتي آمريكا(سيا) عمل مي كننداز جمله جمعيت فورد كه از زمان جمال عبدالناصر رئيس جمهور اسبق مصر نفوذ خوددر جامعه مصر را آغاز كرده بود.



وي افزود: 28 سازمان و تشكل آمريكايي در زمينه مصر در ظاهر به بهانه خدمت و افزايش سطح معيشتي مردم عمل مي كنند اما درحقيقت هدف خطرناك خود يعني رواج فساد و فحشا و بي بندو باري و هويت زدايي از جوانان و نوجوانان مصري را دنبال مي كنند و مورد حمايت سازمان هاي موساد و سيا هم قرار دارند.

اين نماينده مصري از نخست وزير مصر سوال كرد دولت بايد توضيح دهد كه چگونه اين تشكل ها و سازمان هاي آمريكايي آزادانه در راه به فساد كشاندن جامعه مصر فعاليت مي كننداما عرصه را بر جمعيت ها و تشكل هاي اسلامي مانند جمعيت نسل مسلمان و برخي مدارس اسلامي تنگ ومحدود كرده است.