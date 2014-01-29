مصرف شیشه در بین گروههای مختلف سنی به ویژه جوانان شیوع دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا موسوی زاده ظهر چهارشنبه در ستاد مواد مخدر استان افزود: خانواده ها باید با توجه به رشد گسترده اعتیاد به شیشه مراقب فرزندان خود باشند و رفتارهای آنها را کنترل کنند.



وی با بیان اینکه فعالیت های گسترده ای در استان برای مقابله با اعتیاد شده است، ادامه داد: روند موجود باید با برنامه ریزی گسترده سرعت بیشتری بگیرد تا شاهد پیشرفت های گسترده در زمینه مقابله با اعتیاد باشیم.



دکتر موسوی وجود نگرش های متفاوت نسبت به اعتیاد در جامعه یادآور شد و افزود: برخلاف تصور عموم مردم اعتیاد بیماری نیست و نگرش ساده انگارانه به این موضوع موجب شده انجام اقدامات بعدی در این بخش با مشکلاتی مواجه شود.



رئیس کمیته درمان اعتیاد استان زنجان با بیان اینکه اعتیاد علاوه بر بعد جسمانی، روانی و اجتماعی آن مسائل معنوی را شامل می شود و خلا معنوی از جمله علل گرایش جوانان به مقوله مهم اعتیاد است گفت: هدف از درمان اعتیاد کمک به فرد برای کار کردن و بازگشت به خانواده، شغلی و اجتمای است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: شورای مواد مخدر این استان از فعال ترین شوراهای کشور بوده و اقدامات موثری را در مسیر پیشگیری و گسترش مواد مخدر انجام داده است؛ برنامه ریزی منسجم لازمه تحقق مقابله با مواد مخدر است و توجه به این موضوع نتایج مفیدی به دنبال دارد.



حمیدرضا شهباری افزود: مقابله و پیشگیری مواد مخدر نیازمند مشارکت تمامی دستتگاههای متولی و اقدامات راهبردی در این بخش است.



وی ادامه داد: وضعیت مواد مخدر زنجان در مقایسه با دیگر استانها مناسب و اجرای برنامه های جامع و مدون مقابله و پیشگیری بیش از گذشته ضرورت دارد.