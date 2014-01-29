اجرای بیش از پنج هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر چهارشنبه در همایش متولیان دهه فجر انقلاب اسلامی گلستان گفت: امسال برای اولین بار در استان، در مدت 10شب در 10 مسجد استان برنامه های متنوعی با حضور مهمانانی خارج از استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: هر ساله برای برپایی هرچه با شکوه تر جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جلسات متعددی در سطح کشور برگزار می شود وستاد دهه فجر استان گلستان نیز از 2ماه قبل با برگزاری جلسات پیرامون اجرای برنامه های متنوع دهه فجر، به استقبال این ایام مبارک رفت.

حجت الاسلام قندهاری اظهارداشت: این جلسه به منظور اعلام آمادگی همه ستاد های شهرستانی و کمیته ها برگزار شده است و مانند سال های گذشته به استقبال دهه فجر رفته است.

وی تصریح کرد: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: امسال سعی است جشن پیروزی انقلاب اسلامی به صورت خودجوش و مردمی وباشکوه بیشتری در سطح استان برگزار شود.

وی گفت: حجت الاسلام قندهاری با اشاره به اینکه سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی با تدبیر امام خمینی(ره) در کشور راه اندازی شد یادآورشد: باتوجه به فعالیت این مرکز در گلستان ساخت ساختمان اداری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در سال گذشته با همکاری استاندار وقت و فرمانداران آغازشد که امروز با حضور معاون حقوقی امور مجلس واستان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افتتاح می شود.

