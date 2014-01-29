4 هزار برنامه همزمان با دهه مبارك فجر در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسم سياوشی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران تغییرات اساسی در همه ابعاد به وجود آورد و ثابت کرد که دارای هویت مستقل اسلامی است و از دیگر انقلاب ها متمایز است.

وی با اشاره به جايگاه انقلاب اسلامي ايران در ميان ساير كشورهاي جهان افزود: انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی و فکری ریشه ای دیرین در باورها و اعتقادات دینی ملت مسلمان ایران و سایر مسلمانان جهان دارد.

رئیس ستاد دهه فجر استان کردستان بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران به دلیل عدم وابستگی به شرق و غرب در طول 35 سال گذشته در همه زمینه های، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارای رشد بوده و توفیقات دوچندان داشته است و به همين دليل لازم است كه دستاوردهاي نظام اسلامي در حوزه هاي مختلف به مردم كشور معرفي و اطلاع رساني شود.

سیاوشی در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست خبري یادآور شد: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان با 22 کمیته استانی و 10 ستاد شهرستانی تمام برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری چهار هزار برنامه متناسب با این ایام فراهم کرده است و انتظار مي رود كه شاهد همكاري و مشاركت بهتري از سوي ادارات و سازمان هاي دولتي در سراسر استان باشيم.

وی ادامه داد: برگزاری نشست تبینی در خصوص انقلاب اسلامی و استکبار ستیزی، همایش نقش بازار در پیروزی انقلاب، جایگاه زن در نظام اسلامی، برگزاری کارگاه آموزشی، تجلیل از کارآفرینان برتر، مادران سرپرست نمونه استان، برگزاری میهمانی لاله ها و 415 یادواره دانش آموزی از جمله برنامه های این ایام است.

رئیس ستاد دهه فجر کردستان گفت: یادواره شهدای اهل سنت در سقز، گلبانگ انقلاب در 12 بهمن، مسابقات ورزشی، ویژه برنامه های بصیرت افزایی ویژه بانوان، برگزاری جشنواره ویژه انقلاب، اکران فیلم فجر، شب های موسیقی استان کردستان، برگزاری رژه موتور سواران و برگزاری هر چه باشکوه تر راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های ایام مبارک دهه فجر است.

محله محور بودن برنامه های دهه فجر

سیاوشی اظهار داشت: برای اولین بار برنامه های دهه مبارک فجر در استان کردستان به صورت محله محور بودن در راستای مشارکت بیشتر مردم اجرا می شود و به همين دليل لازم است كه مردم نيز در راستاي برگزاري هر چه بهتر اين برنامه ها مشاركت داشته باشند.

وی با اشاره به مشاركت و همكاري بسيار خوب مردم كردستان در راستاي برگزاري برنامه هاي مختلف افزود: انتظار می رود برنامه های ستاد دهه فجر با مدیریت ستادهای مردمی و معتمدین محلات همچون برنامه های ولادت پیامبر (ص) و نیمه شعبان در استان كردستان به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان کردستان بیان کرد: انقلاب اسلامی حاصل رشادت های مردم و اقتدار امروز نیز حاصل پایداری و پاسداری ارزش های انقلاب توسط آحاد مردم است و مردمی بودن برنامه های دهه فجر ضروری است.

سیاوشی در بخش پاياني سخنان خود به شمار پروژه ها و طرح هاي قابل افتتاح در استان كردستان اشاره كرد و یادآور شد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان در ایام مبارک دهه فجر 200 پروژه عمرانی در سطح استان کردستان افتتاح می شود.