به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی‌نیا ظهر چهارشنبه در نشست خبری ستاد دهه فجر تربت حیدری با اشاره به اینکه پروژه‌ها در حوزه‌های خدماتی، آموزشی، فرهنگ، کشاورزی، صنعت و معدن و دهیاری‌ها به بهره‌برداری می‌رسد اظهار کرد: امسال علاوه‌بر اینکه در چهار نقطه شهری شهرستان راهپیمایی با شکوه دهه فجر برگزار می‌شود برای اولین بار در بیش از صد روستای تربت حیدریه ستاد برگزاری دهه فجر تشکیل و در این روستاها شاهد برگزاری مراسم های دهه فجر خواهیم بود.

وی گفت: فضای وحدت بخشی که در جامعه حکم فرما است حاکی از این مهم است که در حوزه مسائل اقتصادی یک آرامش نسبی در کشور برقرار است و اگر چه گرانی هنوزعموم مردم را رنج می دهد اما فضای با ثباتی در حوزه اقتصاد حاکم شده است.

فرماندار تربت حیدریه تصریح کرد: این فضای با ثبات باعث شده است در سطح جهانی بتوانیم از این فرصت برای توسعه همه جانبه کشور استفاده کنیم و مردم بسیار امیدوار به آینده کشور و همراه با سیاست ها دولت هستند که چنین همراهی با این کیفیت را کمتر شاهد بودیم.

افتتاح 45 پروژه در مرکز شهرستان تربت حیدریه

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: دربخش مرکزی شهرستان290 برنامه به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود ونیز 45 پروژه در این بخش با اعتبار 38 میلیارد و860 میلیون تومان همزمان با دهه فجر افتتاح می شود، همچنین در بخش بایگ 70برنامه به مناسبت دهه فجر برگزار می‌شود ضمن اینکه 5 پروژه با اعتبار 10 میلیارد تومان در این بخش به بهره‌برداری می رسد.

فتحی نیا گفت: 178برنامه در دهه فجر امسال در بخش رخ برگزار و 20 پروژه به مبلغ 6.5میلیارد تومان در بخش رخ تربت حیدریه افتتاح می‌شود.

95 درصد روستاهای بالای 50 خانوار تربت حیدریه راه آسفالته دارند

ایمان مقید رئیس راه و شهر سازی تربت حیدریه نیز در این جلسه گفت: در حوزه راه روستایی در وضعیت مناسبی هستیم و میزان برخورداری روستاهای بالای 50 خانوار شهرستان از راه آسفالته 95.5 درصد است که نشان می‌دهد از شهرستانهای هم ترازمان در استان بالاتریم و البته مابقی روستاها در حال انجام است که اگر با کمبود اعتبار مواجه نمی‌شدیم تا پایان 93 همه روستاهای شهرستان از نعمت راه آسفالت برخوردار می شدند.

پیشرفت فیزیکی تعاونی های مسکن مهر 96 درصد

وی افزود: در سطح شهرستان تربت حیدریه در قالب طرح مسکن مهر چهارهزار و 909 واحد در حال ساخت است که 861 واحد تعاونی های مسکن، دو هزارو 426 قرار دارد سه جانبه و یک هزار و622 واحد در قالب طرح خود مالک است، همچنین پیشرفت فیزیکی تعاونی ها 96 درصد، سه جانبه 80 درصد و خود مالکین 90 درصد است که میانگین کلی آن 85 درصد پیشرفت مسکن مهر تربت حیدریه را نشان می دهد.

مقید گفت: یکی از پروژه هایی مهم در حوزه راه شهرستان راه رباط سنگ به کدکن است که تردد در ان مشکلاتی برای مردم بوجود آورده است، این پروژه اخیرا از اعتبارات ملی برخوردار شده است و در آینده پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

افتتاح 12 پروژه توسط جهاد کشاورزی در دهه فجر

سعادت علی‌نیا مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: جهاد کشاورزی شهرستان در دهه فجر امسال 12 پروژه را با اعتبار 2 و نیم میلیارد تومان به بهره برداری می‌رساند.

وی افزود: امسال 35 هزار هکتار غلات گندم و جو در حوزه شهرستان تربت حیدریه زیر کشت پاییزه رفته است که پیش‌بینی می‌شود از آن 100هزار تن غلات برداشت شود.

تجهیز 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شیوه آبیاری نوین

علی‌نیا گفت: 12هزار و 500هکتار از اراضی کشاورزی تربت حیدریه به آبیاری تحت فشار مجهز است که این معادل 25 درصد کل اراضی آبی شهرستان است و 70 میلیون متر مکعب آب با اجرا این طرحها صرفه جویی شده است .

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه تصریح کرد: این شهرستان با 15 واحد تولید قارچ خوراکی و ظرفیت تولید3هزار و 400 تن که در حال حاضر 7واحد آن با ظرفیت تولید هزار تن قارچ فعال هستند رتبه سوم خراسان رضوی را دارد.