اجرای 350 برنامه محوری طی دهه فجر در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قوچی ظهر امروز در نشست خبری با تشریح برنامه های ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر، رزمایش گردانهای بیت المقدس در پادگان شهید جان بزرگی شهرری با حضور پاسداران و بسیجیان اسلامشهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این برنامه ها به صورت متمرکز شهرستانی می باشد و تعدادی هم فقط در سطح پایگاه های بسیج به شکل غیر متمرکز به اجرا در می آیند، افزود: در اولین روز دهه فجر بیش از 200 نفر از بسیجیان شهرستان اسلامشهر به حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام (ره) و بهشت زهرا(س) اعزام می شوند تا با آرمانهای انقلاب تجدید پیمان کنند.

این مسئول از برگزاری همایش ائمه جمعه و جماعات مساجد در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: برگزاری یادواره شهدا در شهرهای اسلامشهر، عطرافشانی مزار شهدا، بازدید از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری همایش بصیرت سیاسی، یادواره گرامیداشت زنان شهیده و ایثارگر، برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب و دفاع مقدس و برگزاری شب شعر انقلاب از دیگر برنامه های ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر سپاه ناحیه اسلامشهر است.

قوچی، در خصوص افتتاح پروژه های عمرانی نیز اعلام کرد: گسترش اماکن ورزشی یکی از اولویت های سپاه است که دهه فجر امسال دو سالن ورزشی صالحین با زیربنای بالای 400 متر به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در رده های مختلف سنی، انتخاب بهترین عکس از راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری مسابقه قرآنی حافظان کوچک بخش دیگری از برنامه های دهه فجر است.

رییس حوزه بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر با اشاره به اینکه استقبال شهروندان از برنامه های دهه فجر در سال های گذشته خوب بوده است، اضافه کرد: مردم انقلاب را متعلق به خود می دانند و به همین علت در همه صحنه ها حاضر هستند و امسال هم با حضور پرشور خود جواب دشمنان انقلاب را خواهند داد، مردم به یاوه گویی های دشمنان توجه نمی کنند و گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند.

این مسئول،زنده نگه داشتن یاد و خاطره انقلاب و شهدای دفاع مقدس را بهترین راه انتقال اندیشه های امام(ره) به نسل جدید دانست و افزود: 22 بهمن تیر خلاص به دشمنان است و استقبال گرم و پرشور مردم انقلابی اسلامشهر از مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله نوری همدانی به همه ثابت کرد که این مردم هنوز به آرمان های انقلاب پایبند هستند و روحانیت و مذهب از جایگاه ویژه ای در نزد ایرانیان برخوردار است.