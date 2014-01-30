آشنایی با حکمت متعالیه با تدریس استاد عبودیت/دانلود 40 کتاب در مورد نماز/امروز به کدام هیئتها برویم

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به آیات و روایات راهنمای زندگی هر انسانی است. از این رو بسته فرهنگی این هفته را با آیه ای از قرآن شروع می کنیم که برای همه ما هشدار مهم و بزرگی است. خداوند می فرمایند: «إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ: روز قیامت به یقین آمدنی است و شکی در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند!» (غافر/59) فراموشی و ایمان نداشتن به قیامت اثرات بدی بر روی زندگی انسان می گذارد و ما جزو اهل غافلان می کند که در آیات دیگری از آن هشدار داده شده است.
دو حدیث از امام باقر(ع)
امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «فَعَلَيكُم بِالدُّعاءِ فِى السَّحَرِ اِلى طُلوعِ الشَّمسِ فَاِنَّها ساعَةٌ تُفْتَحُ فيها اَبوابُ السَّماءِ وَ تُقسَمُ فيهَا الاَرزاقُ وَ تُقضى فيهَا الحَوائِجُ العِظامُ: همواره در سحرگاهان تا طلوع خورشيد دعا كنيد، زيرا اين وقتى است كه در آن، درهاى آسمان باز مى شود و روزی ها تقسيم مى گردد و حاجتهاى بزرگ برآورده مى شود.» (كافى، ج 2، ص 478، ح9؛ نهج الدعاء، ج 1، ص310)
همچنین در حدیث دیگری از این امام همام آمده است که «اِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوى عَنْهُ الرِّزْقُ: بنده گناه مى كند و به سبب آن روزى از او گرفته مى شود.» (كافى، ج 2، ص 270، ح 8؛ ميزان الحكمه، ج 4، ص 286)
معرفی کتابی در مورد امام زمان(عج)
دوستداران به کتاب در مورد امام زمان(عج) می توانند به کتاب "عصر زندگی" نوشته محمد حکیمی مراجعه کنند. این کتاب متنی ساده و شیوا دارد و در آن به آیات و روایات متعددی ازجاع شده است. این کتاب در 20 فصل به زیبایی به روایت دورانی از زندگانی حضرت مهدی(عج) از لحظه تدارک جنگ تا حکومت مستضعفان و سیره عملی آن می پردازد. بیان موضوعاتی که کمتر به آنها پرداخته شده اعم از اصلاح مساجد و وظایف بر زمین مانده مردم و علما بر جذابیت این کتاب افزوده است.
دانلود 40 کتاب در مورد نماز
همچنین علاقه مندان به نماز می توانند برای دریافت 40 جلد کتاب در مورد این عبادت که مورد توجه فراوان پیامبر اسلام(ص) بوده، به سایت http://www.irebooks.com مراجعه کنند و کتابهای مورد نظر خود را به صورت فایل پی دی اف دانلود و دریافت کنند.
دانلود سخنرانی های استاد پناهیان
بسیاری از جوانان و مردم به سخنرانی های مذهبی خصوصا از فضلای برجسته و وعاظ مشهور علاقه خاصی دارند. علاقه مندان به دریافت فایل سخنرانی های استاد علیرضا پناهیان در موضوعات مختلف می توانند به آدرس http://rasekhoon.net/media/2958/ مراجعه کنند.
دانلود قرائت ترتیل استاد پرهیزگار
قرائت قرآن همواره اثربخش و تأثیرگذار است خصوصا در روزهای جمعه، دوستداران به این کلام الهی می توانند آیات قرآن را با تلاوت ترتیل استادان بزرگ تلاوت و قرائت قرآن تجربه کنند. علاقه مندان می توانند ترتیل قرآن استاد شهریار را از http://www.aviny.com/voice/quran/tartil_parhizgar_01.aspx دریافت و با صدای ایشان آیات را تلاوت و در آن تدبر کنند.
اهمیت تدبر در قرآن
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