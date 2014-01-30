آشنایی با حکمت متعالیه با تدریس استاد عبودیت/دانلود 40 کتاب در مورد نماز/امروز به کدام هیئتها برویم

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به آیات و روایات راهنمای زندگی هر انسانی است. از این رو بسته فرهنگی این هفته را با آیه ای از قرآن شروع می کنیم که برای همه ما هشدار مهم و بزرگی است. خداوند می فرمایند: «إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ: روز قیامت به یقین آمدنی است و شکی در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند!» (غافر/59) فراموشی و ایمان نداشتن به قیامت اثرات بدی بر روی زندگی انسان می گذارد و ما جزو اهل غافلان می کند که در آیات دیگری از آن هشدار داده شده است.

دو حدیث از امام باقر(ع)



امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «فَعَلَيكُم بِالدُّعاءِ فِى السَّحَرِ اِلى طُلوعِ الشَّمسِ فَاِنَّها ساعَةٌ تُفْتَحُ فيها اَبوابُ السَّماءِ وَ تُقسَمُ فيهَا الاَرزاقُ وَ تُقضى فيهَا الحَوائِجُ العِظامُ: همواره در سحرگاهان تا طلوع خورشيد دعا كنيد، زيرا اين وقتى است كه در آن، درهاى آسمان باز مى ‏شود و روزی‏ ها تقسيم مى ‏گردد و حاجت‏هاى بزرگ برآورده مى‏ شود.» (كافى، ج 2، ص 478، ح9؛ نهج الدعاء، ج 1، ص310)



همچنین در حدیث دیگری از این امام همام آمده است که «اِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوى عَنْهُ الرِّزْقُ: بنده گناه مى ‏كند و به سبب آن روزى از او گرفته مى‏ شود.» (كافى، ج 2، ص 270، ح 8؛ ميزان الحكمه، ج 4، ص 286)

معرفی کتابی در مورد امام زمان(عج)

دوستداران به کتاب در مورد امام زمان(عج) می توانند به کتاب "عصر زندگی" نوشته محمد حکیمی مراجعه کنند. این کتاب متنی ساده و شیوا دارد و در آن به آیات و روایات متعددی ازجاع شده است. این کتاب در 20 فصل به زیبایی به روایت دورانی از زندگانی حضرت مهدی(عج) از لحظه تدارک جنگ تا حکومت مستضعفان و سیره عملی آن می پردازد. بیان موضوعاتی که کمتر به آنها پرداخته شده اعم از اصلاح مساجد و وظایف بر زمین مانده مردم و علما بر جذابیت این کتاب افزوده است.

دانلود 40 کتاب در مورد نماز

همچنین علاقه مندان به نماز می توانند برای دریافت 40 جلد کتاب در مورد این عبادت که مورد توجه فراوان پیامبر اسلام(ص) بوده، به سایت http://www.irebooks.com مراجعه کنند و کتابهای مورد نظر خود را به صورت فایل پی دی اف دانلود و دریافت کنند.

دانلود سخنرانی های استاد پناهیان

بسیاری از جوانان و مردم به سخنرانی های مذهبی خصوصا از فضلای برجسته و وعاظ مشهور علاقه خاصی دارند. علاقه مندان به دریافت فایل سخنرانی های استاد علیرضا پناهیان در موضوعات مختلف می توانند به آدرس http://rasekhoon.net/media/2958/ مراجعه کنند.

دانلود قرائت ترتیل استاد پرهیزگار

قرائت قرآن همواره اثربخش و تأثیرگذار است خصوصا در روزهای جمعه، دوستداران به این کلام الهی می توانند آیات قرآن را با تلاوت ترتیل استادان بزرگ تلاوت و قرائت قرآن تجربه کنند. علاقه مندان می توانند ترتیل قرآن استاد شهریار را از http://www.aviny.com/voice/quran/tartil_parhizgar_01.aspx دریافت و با صدای ایشان آیات را تلاوت و در آن تدبر کنند.

اهمیت تدبر در قرآن

لازم به ذکر است که تدبر به معنای مطاوعه و دریافت تدبیر موجود در کلام و اشیاء است و تدبر در قرآن، فهم روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن کریم است. توصیه های قرآنی و روایی مبنی بر التزام به "تدبر در قرآن" و ضرورت بهره مندی از قرآن به عنوان کتاب اعجاز و غیر قابل تحریف، اهمیت پرداخت به این موضوع را نشان می دهد. راه درک اعجاز قرآن فهم قرآن است که قدم اول برای فهم، تدبر در قرآن است. تدبر در قرآن دو قسم دارد: تدبر ترتیبی و تدبر موضوعی. تدبر موضوعی از لحاظ رتبه بعد از تدبر ترتیبی قرار دارد. یعنی اول باید آیه را در جایگاه خود متوجه شویم و بعد در بین آیات در یک موضوع واحد تدبر کرد. در قرآن 4 آیه است که در آن آیات به نکاتی من جمله؛ تدبر یکی از اهداف نزول قرآن، تدبر مقدمه تذکر، تدبر در قرآن موجب کشف عدم اختلاف و عدم هماهنگی در قرآن وتدبر در قرآن وظیفه همگانی است، اشاره گردیده است. پس با توجه به اهمیت و ضرورت تدبر، باید در قرآن تدبر کنیم.

آشنایی با حکمت متعالیه با تدریس استاد عبودیت

علاقه مندان به مباحث عرفانی و فلسفی خصوصا مباحث حکمت متعالیه می توانند مباحث آشنایی با حکمت متعالیه را با تدریس استاد عبالرسول عبودیت از اساتید مشهور این عرصه بشنوند و برای دریافت فایل صوتی این مباحث به آدرس http://www.irip.ir/Home/Single/4972 مراجعه کنند.

پنج شنبه به کدام هیئتها برویم

مردم ولایی و دوستدار اهل بیت(ع) ایران اسلامی از هر فرصتی برای رفتن به حسینیه ها و مساجد و عزاداری برای امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می کنند. علاقه مندان به هیئتهای مذهبی می توانند پنج شنبه ها به هیئتهای مختلفی که در سطح شهرها و روستاها قرار دارد بروند. مردم علاقه مند شهر تهران نیز می توانند برای دریافت اطلاعات این هیئتها که روز پنج شنبه برنامه دارند به آدرس http://aghigh.ir/fa/news/781/ مراجعه کنند و نزدیک ترین هیئت مورد نظر خود را پیدا کنند.

دانلود مداحی محمدرضا طاهری

همچنین آنهایی که امکان رفتن به هیئتها را ندارند می توانند فایل صوتی و تصویری عزادارای محمدرضا طاهری را از http://delsukhtehgan.ir/?p=4261 دانلود کنند.

سرودهای انقلابی