برگزاری مسابقات ملی قرآن ویژه شکوفه ها/ نشست رؤسای کانون مداحان با وزیر کشور برای مبارزه با پدیده اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خواهران در مقطع شکوفه ها شنبه 5 بهمن به مدت سه روز در تالار فرهنگ تهران برگزار شد که 103 شرکت کننده دختر در رشته های حفظ، ترتیل و قرائت قرآن کریم، به رقابت با یکدیگر پرداختند. همچنین این دوره از مسابقات در بخش برادران از روز چهارشنبه 9 بهمن ماه در رشته های حفظ کل، حفظ 20 جزء، ترتیل، قرائت و اذان برگزار شد که در هر بخش 3 نفر برتر با اهدای جوایزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

از دیگر خبرهای حوزه قرآن می توان به اعلام اسامي نفرات برتر سي و ششمين دوره مسابقات مفاهيم تخصصي قرآن کريم در دو بخش خواهران و برادران اشاره کرد که در بخش برادران 10 نفر و در بخش خواهران 15 نفر بالاترین نمره را کسب کردند که به مرحله نهایی که بصورت شفاهی در ایام برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار خواهد شد، راه یافتند.

تشریح برنامه های کمیته قرآن ستاد مرکزی دهه فجر/ حضور فعال اقلیتهای دینی در جشنهای دهه فجر

همچنین در روز دوشنبه 7 بهمن ماه مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در نشست مطبوعاتی ویژه گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ارایه ویژه برنامه های کمیته قرآن ستاد مرکزی دهه فجر پرداخت. در بخشی دیگر از این نشست، رئیس اداره امور اقلیتهای دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه نمایندگان و روحانیون جامعه زرتشتی، کلیمی، ارامنه و آشوریان به ارائه گزارشی از ویژه برنامه های کمیته اقلیتهای دینی در دهه فجر پرداختند.



«جامعه شناسی سفر حج» بررسی شد

گروه علمی تخصصی جامعه شناسی گردشگری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «جامعه شناسی سفر حج» را با حضور دکتر حسن محدثی، دکتر حسن عابدی جعفری در روز دوشنبه 7 بهمن ماه برگزار کرد.



نشست رؤسای کانون مداحان با وزیر کشور برای مبارزه با پدیده اعتیاد

چهارمین نشست فصلی کانون مداحان و شعرای آیینی کشور شنبه 5 بهمن ماه با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.



در ابتدای این نشست حجت الاسلام خاموشی با اشاره به نقش مداحان در کشور گفت: جامعه مداحان یکی از سرمایه های اجتماعی است و یکی از علتهای پیروزی انقلاب اسلامی به قطع و یقین هیئات مذهبی هستند. کار اصلی مداحان در کنار فعالیتهای دینی و مذهبی دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی است و این عزیزان می توانند به دولتها در مقاطع مختلف کمک کار خوبی باشند به همین جهت وزیر کشور امروز در جمع ما حضور دارند که ان شاء الله این تشکل در مسیر تعالی اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بتواند همکاری خوبی با وزارت کشور داشته باشد.

دکتر رحمانی فضلی نیز با دعوت از جامعه مداحان برای مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: مشخصاً در سه مورد از راههای مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان، پیشگیری و صیانت مردم می توانند ورود داشته باشند و به نظرم تاثیرگذارترین شبکه اجتماعی که می تواند در این زمینه دخالت کند جامعه مداحان هستند.

جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده ما لا سبب در معرفت بشری تبیین شد

نشست «جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده ما لا سبب در معرفت بشری» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری، در روز شنبه 5 بهمن ماه در اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری گفت: قاعده ذوات الاسباب بیان می‌کند که علم تصدیقی به معلول جز از طریق علم به علت ممکن نیست و قاعده ما لاسبب می‌گوید که چیزی که سبب ندارد یا باید بدیهی باشد یا علم به آن ممکن نیست، و جمع این دو قاعده نتیجه پارادوکس ایجاد می‌کند.

نشست «روایت تاریخ در گفتمان پسااستعماری» برگزار شد

از جمله رویدادهای حوزه اندیشه هفته گذشته برگزاری نشست «روایت تاریخ در گفتمان پسااستعماری» است. این نشست با حضور دکتر سید هاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ابراهیم توفیق، جامعه‌شناس و دکتر یعقوب موسوی، عضو هیأت علمی دانشكدة علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد.

برپایی نشست آینده پژوهی و خانواده/ الگوی سبک زندگی از منظر روان‌شناختی تدوین شد

همچنین در این هفته نشست «آینده پژوهی و خانواده (آینده خانواده در ایران و وظایف حوزه های علمیه)» در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در روز سه شنبه 8 بهمن جلسه 18 کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه، گزارش تدوین الگوی مدل سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از منظر روان‌شناختی ارائه شد. در این گزارش ضمن تأکید بر علمی بودن الگوی سبک زندگی بر شاخصه‌های دیگری مانند کاربردی بودن، انطباق این الگو با الزامات فرهنگی و اقتصادی کشور، چندوجهی و همه جانبه بودن، کلان نگر بودن الگوی مذکور اشاره شده است.



در بخش دیگری از این گزارش بر منوط بودن تمدن سازی نوین اسلامی به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تبعیت الگوی سبک زندگی از تعریف هر مکتب فکری به زندگی دنیوی و اخروی تأکید شده است.

تجدید بیعت جامعه قرآنی کشور با آرمانهای امام خمینی(ره)

در آستانه برگزاری سی و پنجمین سالروز گرامیداشت پیروزی اقلاب اسلامی، جامعه قرآنی کشور سه شنبه 8 بهمن ماه با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید بیعت کردند.



«جریان شناسی معنویت پژوهی در غرب»بررسی شد

از سلسله نشستهای تخصصی مرکز اخلاق و تربیت اسلامی، نشست علمی «جریان شناسی معنویت پژوهی در غرب (رویکردها و مراکز)» با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی در این هفته برگزار شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نظریه های روانشناختی اجتماعی، نظریه "Brain washing" به معنای "مغزشویی" یا "شستشوی مغزی" است، گفت: این جریان معتقد است جنبشهای نوپدید دینی یا همان معنویتهای روانشناختی در صدد شستشوی مغزی پیروان خود هستند.



برگزاری «نشست علمی «امت اسلامی، مبانی و مولفه ها»

حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست علمی «امت اسلامی، مبانی و مولفه ها» گفت: اگر نخبگان امت اسلام برخی از ذهنیتها را کنار گذارند می توانند مناسبات اجتماعی سالم و فعالی را میان امت اسلام برقرار سازند. این مناسبات دارای فصل عبارت از مناسبات حقوقی (شامل رعایت متقابل حقوق یکدیگر)، مناسبات اخلاقی سالم و همگرایی و همکاری مبتنی بر تعاون و تکافل برای خدمت به مصالح امت اسلامی است.

ارسطو در کتاب«سیاست»جامعه سياسي مطلوب را بررسی کرده است

همچنین در یازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی که این هفته برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان به ارائه بحثی با عنوان «چیستی فلسفه سیاسی از دیدگاه ارسطو» پرداخت. وی با اشاره به اینکه ارسطو در کتاب سیاست، جامعه سياسي مطلوب و در اخلاق نیکوماخوس در مورد فلسفه سياسي بحث کرده است، گفت: کتاب اخلاق نيکوماخوس مترادف با دانش سياست و موضوع آن خير اعلی يا همان سعادت است.

رویکردها و فرایندهای جاری فعالیت های قرآنی آسیب شناسی شد

یکی دیگر از نشستهایی که در پایان هفته گذشته برگزار شد، نخستین جلسه «شورای آموزش، پژوهش و برنامه ریزی معاونت قرآن و عترت» با حضور کارشناسان مجرب و صاحب نظران از نهادهای مختلف قرآنی بود که در این جلسه آسیب شناسی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در گذشته و ارتقاء کیفیت فعالیتها مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران مورد توجه قرار گرفت.