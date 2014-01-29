گرانی تنها عامل عدم مراجعه 4.4 درصد مردم اصفهان در طرح غربالگری سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان عقدک ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته مبارزه با سرطان اظهار داشت: در این پژوهش مشخص شد که 96 درصد از افراد تحت آزمایش به دلایل غیر از مالی از مراجعه زودهنگام برای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان سینه به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: نتایج پژوهش مذکور نشان داد که 16 درصد از مردم به دلیل عدم آگاهی از علائم سرطان سینه و چگونگی و روند این بیماری به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: همچنین 27 درصد از مردم با توجه به آگاهی داشتن از خطر در کمین بودن سرطان سینه به دلیل احساس نیاز نکردن و ضرورت ندیدن از مراجعه به مراکز درمانی و شرکت در طرح غربالگری سرطان سینه خودداری کردند.

وی ابراز داشت: با وجودی که 12 هزار و 500 نفر از افراد تحت آزمایش، آموزش خود مراقبتی سرطان سینه را دریافت کرده بودند اما 61.5 درصد این افراد تنها به دلیل اینکه احساس نیاز نکردند از معاینه خود و انجام خود مراقبتی پرهیز کردند.

عقدک یادآور شد: خود مراقبتی و معاینه سینه توسط زنان 20 سال به بالا یک امری لازم و توصیه شده از سوی جامعه پزشکی است.

وی گفت: بستر آموزش‌ خود مراقبتی برای تمام افراد در معرض خطر در تمام مراکز بهداشتی سطح استان فراهم شده و داوطلبان با مراجعه به این مراکز می‌توانند از آموزش‌های لازم بهره ببرند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: زنان بالای 40 سال انجام در هر سال یکبار باید ماموگرافی بگیرند درد شدید از آن یکی از علت‌های اصلی عدم مراجعه زنان است که روش‌های تسکین دهنده درد هم وجود دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 25 درصد تامین کننده سلامت عامه مردم است 10 درصد عوامل ژنتیکی، 15 درصد عوامل محیطی و 35 درصد به عوامل اجتماعی و اقتصادی بر می‌گردد.

