12 قطعه اشیا تاریخی و بدل تاریخی در نهاوند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جلیلی ظهر چهارشنبه در اداره آگاهی شهرستان نهاوند در این خصوص اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان نهاوند 12 قطعه شی تاریخی و باستانی در نهاوند کشف شد.

جلیلی گفت: اشیا کشف شده مورد بازرسی و کار کارشناسی مآموران اداره میراث قرار گرفت که در نهایت مشخص شد شش شی شامل سکه، درفش و مجسمه حقیقی و واقعی است که از این تعداد سه شی متعلق به دوره هزاره اول تاریخ و سه شی متعلق به دوره اشکانیان بوده است.

وی افزود: شش شی دیگر که شامل سکه، مجسمه انسان و تندیس طلا کاری شده بودند بعد از کار کارشناسی مشخص شد بدل تاریخی دوره ساسانیان و قاجار هستند که در ساخت آنها طلا به کار رفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نهاوند افزود: در این رابطه یک نفر در حین خرید و فروش اشیا دستگیر و سه نفر دیگر تحت تعقیب پلیس قرار دارند.

ابراهیم جلیلی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج محموله اشیا و آثار تاریخی در شهرستان نهاوند کشف و ضبط شده است که منجر به دستگیری هشت نفر از قاچاقچیان آثار باستانی و اشیا تاریخی شده است.

جلیلی گفت: آثار کشف شده پس از مراحل قانونی ثبت و ارزش گذاری تاریخی برای نگهداری به موزه تاریخ نهاوند تحویل داده می شوند.