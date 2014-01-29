معرفی حماسه سازان اقتصادی در سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار، حماسه سازان اقتصادی سال 92 از سوی وزارت کشور در اردیبهشت ماه سال آینده معرفی می شوند و از آنها تقدیر به عمل می آید.
در این راستا به منظور شناسایی این افراد، استانداریهای سراسر کشور با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور، حماسهسازان اقتصادی سال 92 را معرفی می شوند.
معرفی این حماسه سازان با رویکرد بیشترین صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سال 92 صورت می گیرد که افراد صاحب صلاحیت به دبیرخانه کنگره معرفی خواهند شد.
این مراسم 6 اردیبهشت ماه سال 93 در تالار بزرگ کشور با حضور بیش از سه هزار نفر از کارآفرینان و صادرکنندگان از سراسر کشور برگزار میشود. این در حالی است که تشویق و تقدیر از برگزیدگان موجب افزایش روحیه کار در آنها شده و مابقی بنگاهها را نیز به تلاش بیشتر ترغیب میکند.
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