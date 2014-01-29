تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دهم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و سی‌ام ژانویه سال 2014 میلادی.

- نشست خبری سرمربیان تیم‌های لیگ برتری پیش از بازی تیم‌شان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر امروز به شرح زیر برگزار می‌شود:

ساعت 14: نشست خبری علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس

ساعت 14:30: نشست خبری منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال راه‎‌آهن سورینت

ساعت 15: نشست خبری صمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال صبای قم

ساعت 15:30: نشست خبری زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان

- مسابقات هندبال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری 3 دیدار زیر از گروه B پیگیری می‌شود:

* امارات - عراق

* ژاپن - عمان

* قطر - کویت

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های راسینگ و سوسیه‌داد به پایان می‌رسد.

- هفته نوزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نیروی زمینی - مهرام (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 16 - سالن اندیشه بندرامام)

* صنایع پتروشیمی - شهرداری گرگان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)

* استقلال زرین قشم - ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن تختی قشم)

* هفت الماس قزوین - ذوب آهن اصفهان (ساعت 16 - سالن بابایی قزوین)

* افرا خلیج فارس - همیاری زنجان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)