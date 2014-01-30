وضعیت فرزندی آوری در افراد تحصیل کرده/ الزام تامین اجتماعی به ادغام با بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته نیز حوزه بهزیستی و رفاه شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بود که چکیده ای از آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

مطالبات 90 هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی از سال آینده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اولین روز هفته جاری از پرداخت یک هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات این سازمان طی 5 ماه گذشته از سوی دولت خبر داد و گفت با توجه به اینکه براساس قانون سود بدهی ها نیز باید پرداخت شود با این روند میزان مطالبات تامین اجتماعی از دولت در سال آینده به بیش از 90 هزار میلیارد تومان می رسد.

دکتر سید تقی نوربخش به مطالبات تامین اجتماعی از دولت اشاره کرد و افزود دولت قبلی به سازمان تامین اجتماعی بیش از 60 هزار میلیارد تومان بدهکار بود اما طی این مدت هیچ مبلغی از مطالبات به سازمان پرداخت نشد.

وی از پرداخت یک هزار و 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی خبر داد و گفت دولت جدید با توجه به نگاه و رویکرد ویژه ای که در بخش بیمه ای و درمان دارد در راستای تعهدات خود در قبال بیمه کارگران ساختمانی، تفاوت قیمت ارز و دارو و تعهدات کارفرمایی و ... علی رغم مشکلاتی که در بخش درآمدهای عمومی دارد توانست طی چند ماه گذشته مبلغی از مطالبات سازمان را پرداخت کند.

مجلس در پی توقف افزایش حقوق افراد پر درآمد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این هفه از ارائه پیشنهادی مبنی بر کم کردن فاصله حقوق افرادی که بالاترین و کمترین درآمد را دارند، خبر داد و گفت طبق قانون فاصله درآمد دهک پایین و بالای جامعه باید 7 برابر باشد در حالی که این فاصله 15 برابر است.

عباس قائد رحمت در خصوص افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی گفت: تصمیم و نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش بودجه این نهادها و به تبع آن مستمری مددجویان است اما در نهایت بودجه باید به تصویب کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس برسد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع امکان افزایش بیش از اندازه بودجه نهادهای حمایتی را نمی دهد، گفت تمامی دستگاهها نیاز به اعتبار دارند، اما نظر تمامی نمایندگان بر روی نهادهای حمایتی مثبت است و با توجه به تورم و مشکلات مردم در لایحه بودجه، توجه ویژه ای به افراد در معرض آسیب و آسیب پذیر انجام شده و پیشنهاداتی برای افزایش اعتبار آنها ارائه کرده ایم .

وضعیت قیمت دارو در سال آینده

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری از تثبیت قیمت دارو در سال آینده خبر داد و گفت یکی از اقدامات اساسی ما در سال آینده تثبیت قیمت دارو و عدم افزایش آن است و در همین راستا نیز با وزارت بهداشت تفاهمنامه ای را منعقد خواهیم کرد.

محمدعلی همتی افزود: در حال حاضر 38 میلیون و 193 هزار بیمه شده اصلی، تبعی و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات آن بهره مند می شوند. در حال حاضر70 بیمارستان، 7 کلینیک، 247 مرکز سرپایی عمومی و تخصصی تحت پوشش این سازمان هستند که در مجموع 6 هزار و 400 کار پزشکی، 12 هزار و 500 کادر پرستاری و هزار و 200 کادر مامایی در این مراکز فعالیت می کنند و به طور کلی 41 هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه ضرب اشغال مراکز درمانی تامین اجتماعی 73 درصد است گفت: به طور متوسط 2.7 روز بیماران در بیمارستان بستری بودند و میزان مرگ و میر در مراکز ما 8 در هزار بوده است.

افزایش 10 برابری جراحی زیبایی میان مردان

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری در این هفته از 10 برابر شدن آمار جراحیهای زیبایی میان مردان در پنج سال اخیر خبر داد و عنوان کرد تا به حال مرسوم بود بعد از تصادف یا به خاطر بیماری مردان بینی یا چهره خود را به دست جراحان می سپردند اما با بالا گرفتن تب جراحی زیبایی در کشور و تبلیغات بدون ضابطه بعضی از موسسات، مردان نیز به مشتریان جراحی زیبایی پیوستند.

دکتر مجید ابهری اظهار داشت در پنج سال اخیر براساس اعلام مسئولان مربوطه جراحی زیبایی در بین مردان 10 برابر نسبت به دوره قبل بیشتر شده است. جراجی بینی، گونه، کشیدن پوست چهره برای زیبایی و جوانی، جراحی فک و... در ردیف جراجیهای زیبایی مردان قرار دارد.

به گفته وی ، در برخی موارد نیز الگوسازی غلط رفتاری در بین بعضی از جوانان که قادر به پرداخت هزینه جراحی نیستند با چسبانیدن چسبهای جراحی به بینی و تظاهر به جراحی زیبایی انجام می شود.

تامین اجتماعی باید با بیمه ها ادغام شود

براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به منظور تجمیع سازمانهای بیمه ای تشکیل شد اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز تکلیف ادغام 17 سازمان بیمه گر مشخص نشده است و مسئولان سازمان تامین اجتماعی طی این مدت زیر بار ادغام بیمه ها نرفته اند و این کار خود را نیز قانونی می دانند اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این هفته بر تجمیع بیمه ها و ادغام تامین اجتماعی در آنها تاکید کرده و گفت که براساس قانون سازمان تامین اجتماعی باید در سازمانهای بیمه ای ادغام شود و به همین دلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای آینده به مجلس فراخوانده می شود.

عبدالرضا عزیزی به مهلت سه ماهه مجلس برای تجمیع بیمه ها اشاره کرد و افزود مهلت سه ماهه به اتمام رسیده است و بعد از پایان یافتن بحث بودجه طی روزهای آینده وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه توضیحات و سوالات نمایندگان در خصوص اقدامات انجام شده به مجلس فرا خوانده خواهد شد.

تخفیف 10 درصدی حق بیمه روستاییان و عشایر به مناسبت دهه فجر

صندوق بیمه روستاییان و عشایر در آستانه دهه فجر در هفته جاری اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن دهه فجر تمامی بیمه شدگان جدیدالورود که هر یک از سطح درآمدی را انتخاب کنند به میزان 10 درصد تخفیف در حق بیمه سالانه دریافت خواهند کرد.

در اطلاعیه صندوق بیمه روستاییان و عشایر آمده است روستاییان و عشایر به منظور تقویت بیمه های اجتماعی در بین روستاییان و عشایر کشور که از شریف ترین و مولدترین اقشار جامعه هستند از تاریخ 12 لغایت پایان بهمن ماه سال جاری تمامی افرادی که در این تاریخ اقدام به ثبت نام در بیمه کرده اند از این تخفیف بهره مند می شود.

وصول ۴۴۰۰ میلیارد ریال از محل اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین ‌اجتماعی از وصول ۴۴۶۳ میلیارد ریال از مطالبات این سازمان در مدت ۶ ماهه اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.

محمدحسن زدا در اواخر هفته جاری با بیان اینکه 310 هزار و 249 کارفرما از بخشودگی جرائم بیمه‌ای استفاده کرده‌اند، ادامه داد: با اجرای این قانون مبلغ 1857 میلیارد ریال جریمه مربوط به تأخیر پرداخت حق‌بیمه مشمول بخشودگی قرار گرفت.

زدا میزان وصول حق‌بیمه را در مدت اجرای این قانون 3877 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: وصول حق‌بیمه بیکاری نیز 409 میلیارد ریال بوده است.

وی همراهی کامل تمامی شعب و ادارات کل تأمین‌اجتماعی سراسر کشور را منجر به اجرای مطلوب قانون بخشودگی جرائم دانست و افزود: این قانون از 19 تیر تا 19 دی‌ماه به اجرا درآمد و باتوجه به اینکه بخشی از بدهی‌های کارفرمایان با اجرای این قانون تقسیط شده است، در ماه‌های آینده نیز شاهد وصول بخشی از بدهی معوق بیمه‌ای کارفرمایان خواهیم بود.

تنها 10 درصد تحصیلکرده ها چند فرزندی هستند

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در آخرین روز این هفته ضمن بررسی رابطه تک فرزندی با افزایش تحصیلات، گفت: 65.3 درصد تحصیل کرده ها حداکثر یک فرزند و تنها 10 درصد آنان چند فرزند دارند.

علی اکبر محزون به بررسی انجام شده در مورد میزان فرزندآوری در قشر تحصیلکرده جامعه اشاره کرد و افزود: بررسی آماری انجام شده از بین زنانی است که حداقل یک بار تجربه ازدواج را داشته اند در این تحقیق یکبار میزان تحصیلات و یکبار نیز سطح تحصیلات سرپرستان خانوار سنجیده شده است.

وی به حداکثر یک فرزند در زنان مورد بررسی اشاره کرد و گفت: در سرشماری سال 90 ، 21.5 درصد زنان دوره ابتدایی ، 36.6 درصد زنان دارای تحصیلات راهنمایی ، 52.4 درصد زنان دارای تحصیلات متوسطه، 65.3 درصد زنان دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و 52 درصد زنان دارای مدرک ارشد و دکترا حداکثر یک فرزند داشتند.