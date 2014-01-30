تولید تا عرضه گوشت مرغ نظام مند می شود/ تولید 35 هزار تن گوشت مرغ در البرز

تورج صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اولین زنجیره شناسایی شده در استان البرز مربوط به یکی از تشکل های کشاورزی بود و این زنجیره در حال ثبت است.

وی ادامه داد: در حال شناسایی زنجیره دوم یکپارچه گوشت مرغ هستیم تا به زودی مدارک آن جهت تایید به وزارت کشاورزی ارسال شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه افزایش بهره وری و بهبود کیفیت گوشت مرغ از مهمترین مزیت های ایجاد زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ است، گفت: با فعالیت این زنجیره ها از رقابت های کاذب که موجب افزایش قیمت و یا تولیدات غیر استاندارد می شود، جلوگیری خواهد شد.

صارمی در ادامه به توسعه آبزی پروری اشاره و تصریح کرد: با توجه به محدودیت آب کشاورزی و شناسایی منابع آبی مستعد از جمله استخرهای دو منظوره در حال پیگیری تعداد چاه های کشاورزی دارای مجوز برای توسعه آبزی پروری در استخرهای دو منظوره هستیم.

وی بیان داشت: خوشبختانه پتانسیل خوبی در استان به لحاظ وحود استخرهای ذخیره آب و چاه های دارای مجوز وجود دارد و پیش بینی های اعتباری برای توسعه این مهم نیز انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در پایان اعلام کرد: در طی 11 ماه گذشته بیش از 375 هزار تن شیر، 31 هزار تن گوشت بره و گوساله تولید شده است و پیش بینی می شود میزان تولید گوشت مرغ به 35 هزار تن و تخم مرغ به بیش از 94 هزار تن برسد.