به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فصل سرما که با بروز اینورژن یا همان وارونگی هوا در اصفهان همراه است، بحث‌های رسانه‌ای و کارشناسی بر سر مقصر بدن کدام نهاد و یا ارگان در تشدید آلودگی هوای اصفهان و نیز بررسی عوامل مختلفی که در این معضل چندین ساله اصفهان نقش دارند، بالا گرفت.

یکی از راه حل هایی که در سال جاری برای نخستین بار از سوی برخی مسئولان برای بررسی این معضل اندیشیده شد، پیگیری حقوقی از سوی وکلای ملت در رابطه با حق مردم در برخورداری از هوایی پاک و سالم بود.

در همین راستا باید در ابتدا بخش هایی که آلایندگی آنها سبب بروز این مشکل شده بود مشخص می شد که در جلسات کمیته بحران استانداری اصفهان، عوامل مختلفی مانند سوخت آلوده نیروگاه ها، تردد خودروهای فرسوده و نیز فعالیت برخی صنایع آلاینده در مجاورت شهرها به عنوان عوامل اصلی بروز وضعیت هشدار دهنده آلوده اصفهان مطرح شد که بر همین اساس طی روزهای اخیر برخی نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت با ارسال نامه به دادستان اصفهان خواستار رسیدگی به وضعیت آلاینده ‌ها در شهر اصفهان شدند.

از آنجائیکه نیروگاه‌های اصفهان در فصول سرد سال به دلیل اولویت در تامین گاز خانگی، بیشتر مجبور به استفاده از سوخت مازوت هستند، یکی از آلاینده‌های شهر در این فصل نیز به شمار می‌روند که به منظور کاهش تاثیرات آلایندگی این عامل دو تن از نمایندگان استان نامه ای را برای رسیدگی به وضعیت دو نیروگاه شهید محمد منتظری و اسلام آباد به دادستان اصفهان ارسال کردند.

سید محمدرضا طباطبائی نائینی یکی از این دو نماینده است که در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: براساس گزارشی که سازمان حفاظت از محیط زیست استان در شورای برنامه ریزی استان در تاریخ 5/11/92 مبنی بر آلاینده بودن دو نیروگاه اصفهان که از سوخت مازوت در فصل سرد سال استفاده می کنند، ارائه شد، و بنده نیز به عنوان عضو ناظر مجلس در آن جلسه حضور داشتم یکی از اصلی ترین دلایل آلوده بودن هوای اصفهان استفاده از سوخت مازوت از سوی دو نیروگاه شهید منتظری و اسلام آباد عنوان شد.

وی در ادامه افزود: کلان شهر اصفهان در فصل سرد سال جاری بیشتر روزهای خود را با هوای آلوده و ناسالم سپری کرد و در این بین این دو نیروگاه سهم 18.9 درصدی در آلایندگی هوای اصفهان داشته است.

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهرم های قانونی موجود برای جلوگیری از فعالیت صنایع و عوامل آلاینده اشاره کرد و گفت: براساس اصل 50 ام قانون اساسی هر نوع اعمال تجاری و غیرتجاری که سبب آسیب به محیط زیست شود، ممنوع است و قانون نحوه جلوگیری از فعالیت آن را نیز مشخص کرده است.

وی با اشاره به نامه برخی نمایندگان استان اصفهان به دادستان اصفهان و نیز دادستان برخوار و شاهین شهر برای برخورد با دو نیروگاه اصفهان که در حال استفاده از سوخت مازوت هستند، تصریح کرد: براساس این نامه از دادستان اصفهان و برخوار درخواست شده است که با برخورد قانونی استفاده از سوخت مازوت از سوی این دو نیروگاه را متوقف کنند و متخلفان را برای برخوردهای لازم به مراجع قانونی معرفی کنند.

طباطبائی با بیان اینکه ما نیز به عنوان نمایندگان ملت علیه نیروگاه ها اعلام جرم کرده ایم، افزود: در برابر قانون دولت و غیر دولت مطرح نیست و هر فرد یا سازمانی که در آلایندگی هوا نقش داشته باشد باید با برخورد قانونی مواجه شود.

وی بیان داشت: آنچه که مسلم است نیروگاه ها به طورعمد از سوخت مازوت استفاده می کنند.

گزارش: مریم السادات کراری