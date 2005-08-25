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۳ شهریور ۱۳۸۴، ۲۱:۱۹

احمدي نژاد در جمع زوار حرم رضوي بيان كرد :

من و اعضاي هيات دولت افتخار مي كنيم كه خادم ملت ايران هستيم / ما هر چه داريم از امام رضا(ع) است

من و اعضاي هيات دولت افتخار مي كنيم كه خادم ملت ايران هستيم / ما هر چه داريم از امام رضا(ع) است

من و اعضاي هيات دولت افتخار مي كنيم كه خادم ملت ايران هستيم و در اين راه از هيچ كوششي فرو گذار نخواهيم بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب كه همراه اعضاي كابينه براي برگزاري اولين جلسه هيات دولت در حرم امام رضا(ع) حاضر شده بود در جمع زوار خراساني با اعلام اين مطلب افزود : خدا را شكر مي كنم كه در ماه عزيز رجب توفيق اين را پيدا كردم كه در محضر امام رضا(ع)  در خدمت شما زائران و مجاوران عزيز باشم.

رئيس جمهوردر بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : عمدتا دوستدار اهل بيت هستيم و خوش به حال شما كه در ماه رجب زائر بهترين خدا هستيد.

وي تاكيد كرد : ملت ايران ملتي آگاه ، پاك،مومن و محب اهل بيت (ع) هستند و خادمي ملت ايران به پادشاهي عالم برتري دارد.

رئيس جمهور منتخب ادامه داد : از همه شما عزيزان مي خواهم كه در محضر هشتمين امام براي رفع گرفتاري ها و مشكلات جوانان و توفيق خدمت دولت به ملت دعا كنيد ، از همه شما التماس دعا دارم.

کد مطلب 222459

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