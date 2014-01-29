نوسازی هزار فقره انشعاب فرسوده آب در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت افزود: در 9 ماهه نخست سال 92 در استان زنجان بیش از 9 کیلومتر لوله گذاری اصلاح و توسعه شبکه در نقاط مختلف استان از جمله شهرهای زنجان ، ابهر، خرمدره ، ماهنشان و دندی در راستای مدیریت مصرف انجام شده است.



وی اظهار داشت: جنس لوله های بکار رفته از نوع پلی اتیلن به اقطار 110، 160، 200،250، و 600 میلی متر با هدف تامین فشار و نوسازی شبکه انجام گردیده است .



مدیر عامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: انجام بیش از 9 کیلومتر لوله گذاری اصلاح و توسعه شبکه توزیع در استان



پورنصرت، به حفاری و تجهیز چاه در شهرهای ابهر و گرماب اشاره کرد و گفت : حفاری این چاهها منجر به افزایش ظرفیت تامین آب به میزان 65 لیتر بر ثانیه شد .



وی ،اشاره به احداث مخازن ذخیره آب در 9 ماهه تصریح کرد : مخزن 3 غربی و 4 شرقی در شهر زنجان هر کدام با ظرفیت 15 هزار متر مکعب با بیش از 80 درصد پیشرفت در دست ساخت است.



مدیر عامل شرکت آبفا استان زنجان،همچنین مخزن 5 هزار خرمدره و 2 هزار متر مکعبی هیدج در دست احداث می باشد که جمع مخازن در دست ساخت 44 هزار متر مکعب می باشد .



پور نصرت، به ایستگاههای پمپاژ در دست ساخت اشاره کرد و گفت : ایستگاه پمپاژ 2 غربی با 86درصد پیشرفت در دست ساخت است و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد