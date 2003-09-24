روزهاياول مرتبخبر ميرسيد كهعراقيها فلانجا را گرفتهاند و تا فلانجا پيشرويكردهاند و اينقدر نيرو آوردهاند، يا فلانشهر را تهديدميشود . از جملهشهرهاييكهبهشدتتهديد ميشد دزفولبود، در حاليكه ما آنجا نيرو كمداشتيمو وقتيهمبهفرماندهانارتشميگفتيم، ميگفتند نيرو كمداريمو يا نيرو و تجهيزاتهر دو را با همنداريم؛ و راستهمبود. بهاينمعنا كهآمادگيهايلازمرا برايخودشاندر جنگتهيهنديدهبودند، درصورتيكهابزارهايزياديداشتيمولياز كار افتادهبود و مهماتزياديداشتيمكهاينها از وجودشخبر نداشتند.
افراد زياديهمداشتيمكهاينها درپادگانها حضور نداشتند و لذا وضعمانخيليبد بود. سپاههمآنآمادگيرا كه حالا دارد، آنروز نداشت. بنابراينمنبهنظرمرسيد كهاز اماماجازهبگيريموبرومدزفولتا آنجا مردمرا با سخنرانيتشويقكنمكهنيروهايداوطلبوهستههايمقاومتتشكيلبدهند و بروند بهارتشو سپاهبپيوندند؛ اما با اينكهفكر ميكردماماماجازهندهند، گفتماگر اماماجازهداد ميرومو اگر نداد ، نميروم.
بنابراينيكروز رفتمخدمتامامو آنروز همهفرماندهانو مسئولانارتشهمبودند، كهبرايكار ديگريرفتهبوديم، يعنيميخواستيمگزارشيخدمتامامبدهيمو امامهمكارهاييبا ما داشتند. لذا وقتيرفتيمو بعد كارها تمامشد، منمطلبرا مطرحكردمو گفتماگر اجازهبدهيد منميخواهمبرومخوزستان.
اما بر خلافتصور من ، ناگهانبا گشادهرويياجازهدادند و منموفقشدم، كه شهيد چمرانهمآنجا نشستهبودند و بلافاصلهبهامامگفتند بهمنهماجازه بدهيد بروم، و برداشتمنايناستكهشايد شهيد چمراندر اينفكر نبود، وليبعد از پيشنهاد من، او همبهذهنشرسيد كهپيشنهاد خوبياستو امام گفتشما همبرويد ، كهما آمديمبيرونو چمرانگفتبا همبرويم، كهقرار شدهمانساعتحركتكنيماما ايشانگفتمنبرومدوستانمرا هماگر ميآيندآمادهكنم، كهقرار شد مثلاً ساعت3 الي4 بعد از ظهر حركتكنيمو در رأس ساعتبا پنجاهاليشصتنفر آدمآمد فرودگاه.
منهمبا خودمچند نفر از دوستانمرا بردمو بهپيشنهاد آقايچمرانرفتيماهواز پيادهشديم، كهشببود و از همانساعت ، و بهمحضورود، رفتيمپادگانلشكر 92 و اتاقجنگرا ديديم . فرماندهانو استاندار و سپاهيانآنجابودند و ما احساسكرديمكهبايد از همينالانشروعكنيم . لذا همانشب ساعت12 يا يكبعد از نيمهشببود كهبا شهيد چمرانو عدهايحدود چهل ـ پنجاهنفر ديگر كهآر. پي . جيداشتند، يكگروهتشكيلداديمو رفتيمجبهه بهطرف« دبحردان » بهعنواننفوذ در دشمنكهالبتهآنشبرا هيچكارينتوانستيمبكنيمو ساعت4 يا 5 صبحبود كهدستخاليبرگشتيم.
قبلاز ما هميكگروهسپاهيهمرفتهبودند داخلجنگلكهآنها از وجود ماخبر نداشتند. لذا ما ديديماگر ما همبرويمداخلجنگلممكناستچونهمديگر را نميشناسيم، بينماندرگيريشود و يكديگر را بزنيم. اينبود كه برگشتيمو مقصود ايناستكهاز ما همانساعتاولورود شروعكرديم. بعدهمرفتيمدانشگاهاهواز را گرفتيم- دانشگاهجنديشاپور را- و بالاخرهآمديم كاخاستانداريو آنجا را مقر خودمانقرار داديم. شروعكرديمبهكار و چمرانباداشتنافراد زياديكههمراهخودش بودند، با توافقمنو خودش ، فرمانده ستاد شد. بنابراين، ايشانمسئوليتستاد را عهدهگرفت، منهمكه فرماندهينميدانستمو حتياگر يكوقتيميخواستمدر عملياتشركت كنم، زير نظر او بودمو با فرماندهياو كار ميكردم.
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