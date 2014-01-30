به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون بسکتبال کشور روز چهارشنبه درسفر یک روزه به قزوین در مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان شرکت کرد.

محمود مشحون در حاشیه این مجمع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های تیم ملی بسکتبال جهت حضور در جام جهانی و بازی های آسیایی اینچوآن کره جنوبی گفت: ما پس از قهرمانی در مسابقات آسیایی فیلیپین که در مانیل این کشور برگزار شد در جلسه ای با حضور آقای بچیرویچ سرمربی تیم ملی بسکتبال، مهران شاهین طبع، کمالی و مشحون مسئول سازمان لیگ تقویم مسابقات تیم ملی بسکتبال را رصد کردیم.

وی افزود: با جلساتی که با آقای بچیرویچ داشتیم ایشان خواسته های خود را که شامل اردوهای مختلف برای تیم ملی بسکتبال بود مطرح کرد و ما هم طبق خواسته های وی برنامه ریزی مدونی را برای تیم ملی بسکتبال انجام دادیم تاتیم در مسابقات جام جهانی برای حریفان خود زنگ تفریح نباشد و بتواند با قدرت در این مسابقات شرکت کند.

مشحون با بیان این که جلساتی را هم با وزیر ورزش در خصوص تیم ملی بسکتبال و مسابقات پیش روی این تیم برگزار کرده است تصریح کرد: هفته آینده قرار است در قرعه کشی جام جهانی بسکتبال که در اسپانیا برگزار خواهد شد حضور پیدا کنیم و با توجه به حریفان خود، بازی های دوستانه ای را برای تیم ملی بسکتبال کشورمان تدارک ببینیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال یادآورشد: خوشبختانه در جلساتی که با وزیر ورزش و جوانان که فردی دانشگاهی است برگزار کردیم حمایت کامل آنها را هم از تیم ملی بسکتبال جلب کرده ایم و قول همکاری داده اند به همین خاطر امیدواریم بتوانیم در جام جهانی بسکتبال به خوبی بدرخشیم و بار دیگر خود را در دنیای بسکتبال مطرح کنیم.

وی با اشاره به این که لیگ برتر بسکتبال کشور در اردیبهشت سال آینده به پایان خواهد رسید گفت: با توجه به این که در لیگ برتر امسال بازیکنان جوان بسیاری حضور دارند و این جوانان توانسته اند با عملکرد خوب خود تیمهای بزرگ را دچار مشکل کنند شما مطمئن باشید که در ترکیب تیم ملی بسکتبال کشور در مسابقات جام جهانی شاهد تغییراتی خواهیم بود.

مشحون در خصوص لیگ برتر بسکتبال کشور اظهارداشت: لیگ برتر بسکتبال کشور امسال از دو دیدگاه کیفیت و کمیت مهم است که منتقدان و موافقان در این حوزه ها نظرهای مختلفی دارند اما فدراسیون بسکتبال همواره تلاش کرده است در مسیر توسعه بسکتبال گام بردارد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان در خصوص انتخابات مجمع هیئت بسکتبال قزوین گفت: در تمام طول مدتی که در چهل سال حضورم در ورزش حضور داشته ام مجمعی با این نظم و اخلاق را تجربه نکرده بودم که همه اعضای مجمع از ریاست هیئت راضی باشند؛ اما بسکتبال قزوین امروز نشان داد که با یک برنامه ریزی درست و پایه محور و با مدیری لایق می توان در یک عرصه موفق بود و به تمام خواسته های برنامه ریزی شده رسید و امروز خود من که سنی را گذرانده ام از مجمع هیئت بسکتبال استان قزوین درس های زیادی آموختم.







