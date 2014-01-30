  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۵

داوودی:

20 درصد از مجموع 16 کیلومتر پروژه کنارگذر انزلی نیاز به احداث پل دارد

20 درصد از مجموع 16 کیلومتر پروژه کنارگذر انزلی نیاز به احداث پل دارد

انزلی – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان انزلی گفت: از مجموع 16 کیلومتر پروژه کنارگذر انزلی در 20 درصد مسیر باید پل چهاربانده احداث شود.

سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر به داستان دیر آشنا کنارگذر بندر انزلی اشاره کرد و افزود: این پروژه به طول 16 کیلومتر طی دو فاز در حال اجراست.

وی اظهارداشت: ساخت قطعه دوم از 10 اسفند ماه سال 1377 و قطعه نخست 27 تیر  ماه سال 1384 آغاز شده است.

فرماندار انزلی گفت: این پروژه به دلیل اختلاف نظر محیط زیست و وزارت راه و ترابری 10 سال مسکوت ماند.

وی همچنین با بیان اینکه پروژه کنار گذر انزلی بطور متوسط افزون بر 40 درصد پیشرفت کار دارد، افزود: اختلاف بین محیط زیست و وزارت راه از علت های اصلی طولانی شدن ساخت این پروژه  است.

داوودی در ادامه رودخانه پیربازار رشت که منتهی به تالاب انزلی می شود را آلوده ترین رودخانه استان دانست و اذعان داشت: این آلودگی ذخایر ( آبزیان) دریای خزر و تالاب انزلی را به شدت تهدید می کند.

وی گفت: تالاب انزلی از جالب ‌ترین و بزرگترین زیستگاه ‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌ شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران کوچ  می کنند.

فرماندار انزلی یادآورشد: این تالاب به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ یک از تالاب‌ های ایران قابل مقایسه نیست.

کد مطلب 2224617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها