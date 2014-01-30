20 درصد از مجموع 16 کیلومتر پروژه کنارگذر انزلی نیاز به احداث پل دارد

سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر به داستان دیر آشنا کنارگذر بندر انزلی اشاره کرد و افزود: این پروژه به طول 16 کیلومتر طی دو فاز در حال اجراست.

وی اظهارداشت: ساخت قطعه دوم از 10 اسفند ماه سال 1377 و قطعه نخست 27 تیر ماه سال 1384 آغاز شده است.

فرماندار انزلی گفت: این پروژه به دلیل اختلاف نظر محیط زیست و وزارت راه و ترابری 10 سال مسکوت ماند.

وی همچنین با بیان اینکه پروژه کنار گذر انزلی بطور متوسط افزون بر 40 درصد پیشرفت کار دارد، افزود: اختلاف بین محیط زیست و وزارت راه از علت های اصلی طولانی شدن ساخت این پروژه است.

داوودی در ادامه رودخانه پیربازار رشت که منتهی به تالاب انزلی می شود را آلوده ترین رودخانه استان دانست و اذعان داشت: این آلودگی ذخایر ( آبزیان) دریای خزر و تالاب انزلی را به شدت تهدید می کند.

وی گفت: تالاب انزلی از جالب ‌ترین و بزرگترین زیستگاه ‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌ شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران کوچ می کنند.

فرماندار انزلی یادآورشد: این تالاب به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ یک از تالاب‌ های ایران قابل مقایسه نیست.