28 پروژه با اعتبار 22 میلیارد تومان طی دهه فجر در ورامین افتتاح می شود

حسین دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان سعی دارند تا ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران را در جهان نشان دهند، غافل از اینکه با خودباوری و پیشرفت‌هایی که هر روز در ایران اتفاق می‌افتد نشان از پیشرفت افتخارآفرین ملت ایران دارد و این کارآمدی ایران در جهان به نمایش می‌گذارد.



وی ادامه داد: دهه فجر فرصت ارزشمندی برای حفظ نشاط و غرورملی و دفاع هنرمندانه از دستاوردهای نظام و انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسلهای بعدی است.



دهقان عنوان کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و حمایت مردم به پیروزی رسید و امروز به الگویی برای سایر ملت های منطقه تبدیل شده است و باید توجه داشت که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و حمایت مردم به پیروزی رسید و امروز به الگویی برای سایر ملت های منطقه تبدیل شده است.



معاون عمرانی فرماندار ورامین با تاکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در برنامه های دهه فجر، یادآور شد: آنچه امروز نباید نادیده گرفته شود، بزرگداشت انقلاب با محوریت مردم بوده و جشن ها و آیین های گرامیداشت دهه فجر باید بصورت مردمی برگزار شوند.



دهقان با بیان اینکه مراسم امسال دهه فجر باشکوه تر از سال گذشته خواهد بود، اضافه کرد: این نقطه امید است که هرچه دشمن سعی می کند با تبلیغات گوناگون مردم را نسبت به نظام مایوس کند، اما می بینیم که نتیجه برعکس می شود و جاذبه انقلاب پر رنگ تر شده و حضور مردم، هرکس با امکانات خاص خود بیشتر می شود.



این مسئول متذکر شد: هه مبارک فجر فرصتی برجسته برای انتقال فرهنگ و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی به جهانیان است زیرا انقلاب اسلامی ایران مملو از خاطرات و مناسبت‌های ارزشمند است که نسبت به تبیین آنها در آیین‌های گرامیداشت این دهه تلاش جدی شود.



دهقان افزود: اهميت دهه فجر در اين دهه بر كسي پوشيده نيست، اين ايام بهترين فرصت براي تبليغ و تبيين كار‌آمدي نظام در تمام زمينه‌ها است و به همين دليل كميته های ستاد دهه فجر شهرستان ورامين با بهره‌گيري از تمام امكانات و ابزار موجود تمام قد براي دفاع در جبهه جنگ نرم ايستاده است.



معاون عمرانی فرمانداری ورامین یادآور شد: در ایام دهه مبارک فجر بیش از 28 طرح عمرانی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری خواهد رسید که برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.