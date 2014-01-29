انتقاد جمعی از فعالان زیست محیطی استان سمنان از فعالیت سازمان های غیر قانونی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه صادر شده که تصویری از آن به دفتر خبرگزاری مهر شعبه دامغان ارسال شده آمده است: برخی از سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در سطح شهرستان دامغان پروانه فعالیت رسمی و قانونی از مبادی ذیصلاح ندارند و یا اینکه پروانه فعالیت خود را سالهاست که تمدید نکرده اند که این امر موجب سوء استفاده های وسیعی شده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه آورده شده با توجه به تذکر های مکرر استاندار سمنان و فرماندار شهرستان دامغان مبنی بر فعالیت غیر قانونی چنین سمن هایی و مکاتبه با ادارات تخصصی مربوطه، متأسفانه شاهد همکاری برخی از این ادارات با اینگونه سمن ها هستیم که جای بسی تأسف دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تبعیت همه از قانون و با توجه به شعارهای دولت تدبیر و امید در خصوص تشکیل دولت قانون گرایان، شایسته است دستگاه های تخصصی از فعالیت با چنین سمن هایی به جد خودداری کنند.

در بخش پایانی این بیانیه آورده شده است: ضمناً از مسئولان شهرستان دامغان انتظار می رود تا از فعالیت مؤسسات غیر دولتی زیست محیطی فاقد مجوز جلوگیری کرده و آنها را ترغیب به دریافت مجوزهای مربوطه کنند.

بر اساس آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره 27862/ت 31281 ه/8/5/84 تمامی سمن ها بایستی مجوز فعالیت های خود را از هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور و یا واحدهای تابعه دریافت کنند.