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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

هنرمندان سوارکاری یاد می‌گیرند

هنرمندان سوارکاری یاد می‌گیرند

اولین دوره آیین سوارکاری هنرمندان 2 اسفندماه با حضور قشرهای مختلفی از هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش گخبرگزاری مهر، اولین دوره آیین سوارکاری هنرمندان ایران به همت تعاونی هنرمندان معاصر 2 اسفندماه (جمعه) در مجموعه سوارکاری دشت بهشت برگزار خواهد شد. هنرمندان علاقمند به سوارکاری در آیین حضور خواهند یافت و در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

در میان شرکت‌کنندگان چهره‌های چون مهناز افشار، امید و امین زندگانی، افسانه بایگان، محمد شیری و.... هم حضور دارند.

طبق اعلام دست‌اندرکاران برنامه، هدف از برگزاری این مراسم بسترسازی برای ارتباط بیشتر هنرمندان و حوزه‌های ورزشی و همچنین شناسایی هنرمندان واجد شرایط جهت حضور در تیم سوارکاری هنرمندان کشور خواهد بود.

این برنامه از ساعت 11 صبح جمعه 2 اسفند در مجموعه سوارکاری سرپوشیده «دشت بهشت» واقع در محمدشهر کرج انجام می‌شود.

همه هنرمندان علاقمند و واجد شرایط اولیه سوارکاری برای ثبت نام در این آیین می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی تعاونی به آدرس WWW.PARSARTISTS.COM مراجعه کنند.

کد مطلب 2224655

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