به گزارش گخبرگزاری مهر، اولین دوره آیین سوارکاری هنرمندان ایران به همت تعاونی هنرمندان معاصر 2 اسفندماه (جمعه) در مجموعه سوارکاری دشت بهشت برگزار خواهد شد. هنرمندان علاقمند به سوارکاری در آیین حضور خواهند یافت و در رشتههای مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند.
در میان شرکتکنندگان چهرههای چون مهناز افشار، امید و امین زندگانی، افسانه بایگان، محمد شیری و.... هم حضور دارند.
طبق اعلام دستاندرکاران برنامه، هدف از برگزاری این مراسم بسترسازی برای ارتباط بیشتر هنرمندان و حوزههای ورزشی و همچنین شناسایی هنرمندان واجد شرایط جهت حضور در تیم سوارکاری هنرمندان کشور خواهد بود.
این برنامه از ساعت 11 صبح جمعه 2 اسفند در مجموعه سوارکاری سرپوشیده «دشت بهشت» واقع در محمدشهر کرج انجام میشود.
همه هنرمندان علاقمند و واجد شرایط اولیه سوارکاری برای ثبت نام در این آیین میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی تعاونی به آدرس WWW.PARSARTISTS.COM مراجعه کنند.
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