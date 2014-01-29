دوقلوهای به هم چسبیده در بیمارستان حافظ شیراز متولد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فوق تخصص جراحی زنان، مادر این دوقلوها را تحت عمل سزارین قرار داد و از مساعد بودن حال نوزادان خبر داد.

دکتر مریم کسراییان افزود: در سونوگرافی هایی که این مادر انجام داده بود به دلیل دقت کافی فرد سونوگرافی کننده، از حدود سه ماهگی متوجه به هم چسبیدگی این جنین ها شدیم و از همان موقع با انجام سونوگرافی های مختلف و MRI جنین، سلامت جنینها را مورد بررسی قرار دادیم .

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: هنگام انجام سزارین، تیم مورد نیاز از جمله فوق تخصص کودکان و دو نفر فوق تخصص جراحی زنان با آمادگی کامل حضور داشتند و جراحی در شرایط بسیار مساعد انجام شد.

وی بیان کرد: نوزادها پسر هستند و داراي وزن شش كيلو و 100 گرم بوده و حال آنها نیزمساعد است.

دکتر کسراییان گفت: این دوقلوها از ناحیه شکم به هم چسبیده اند و به نظر می رسد عضو مشترک آنها کبد است که این مسئله امیدواری زیادی را ایجاد می کند که عمل جداسازی آنها با موفقیت انجام شود.

حدود دو سال پیش نیزدوقلوهای پسر به هم چسبیده ای در شیراز به دنیا آمدند که از ناحیه سینه و شکم به هم متصل بودند و به جز از ناحیه کبد که مشترک بودند، در سایر اعضای بدن مستقل بودند و توسط تیم پزشکی در بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت از هم جدا شدند.

نقش موثر خیرین سلامت در بهبود ارائه خدمات بیمارستان اعصاب و روان

مدیر بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز با تاکید بر کمک و همراهی خیرین سلامت در ارائه خدمات به این بیمارستان در طول یک سال گذشته، به تشریح اهم اقدامات خیرین سلامت در این بیمارستان پرداخت.

فرزاد همایونفر اظهار کرد: یکی از مهم ترین کمک های خیرین سلامت به بیمارستات اعصاب و روان استاد محرری از سال گذشته تاکنون، احداث درمانگاهی با زیربنای یک هزار مترمربع و در دو طبقه بوده که نقش موثری در بهبود خدمت رسانی به بیماران دارد.

وی افزود: تهیه بخشی از تجهیزات پزشکی موردنیاز این بیمارستان شامل 80 عدد تخت، دستگاه ظهور و ثبوت رادیولوژی، تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه DC شوك، از دیگر خدمات برجسته خیرین سلامت به این بیمارستان در طول یک سال گذشته بوده است..

مدیر بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری، خاطرنشان کرد:همچنین می توان به تهیه تجهیزات لاندری، پتو، مواد غذایی، تلويزيونLCDو سیستم تهویه با کمک خیرین سلامت از سال گذشته تاکنون نیز اشاره کرد.