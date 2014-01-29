اختلاف دیدگاه طرفین زیاد است/ ادامه گفتگو میان دو طرف خوشحال کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی گفت: طرفهای مذاکره کننده سوری آماده ادامه گفتگو هستند اما شکاف بزرگی میان آنها وجود دارد. دور اول گفتگوها روز جمعه به پایان خواهد رسید و درباره زمان مشخص شده دور دوم توافق خواهیم کرد.

وی افزود: انتظار نداریم که قبل از جمعه دستاورد ملموس و جدی داشته باشیم اما ادامه گفتگوها میان طرفین خوشحال کننده است. امیدوارم که دور دوم مثمرثمرتر از دور نخست باشد. گفتگو درباره موضوعات انسانی در حمص را ادامه می دهیم.

الابراهیمی بیان کرد: نتایج به دست آمده اندک است و در سطح خواسته های ملت سوریه نیست.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه گفت: ما از ملت سوریه جانبداری می کنیم و از هیچ طرفی جانبداری نمی کنیم.

وی بیان کرد: روسیه و آمریکا از توان خود برای هموار کردن مسیر مذاکرات استفاده می کنند.