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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۹

امامی:

طرح اکران رایگان سینماها در گلستان هم اجرا می شود

طرح اکران رایگان سینماها در گلستان هم اجرا می شود

گرگان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: برای اولین بار در سراسرکشور برنامه "سینما سلام" در روز دهم بهمن در سینماهای کشور اجرا می شود که طی آن کلیه اکران های سینماها رایگان خواهد بود.

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه "سینما سلام"، دهم بهمن ماه سال جاری در سینمای شهرهای گرگان گنبد و آزاد شهر با اکران فیلم های روز اجرا خواهد شد.

وی اکران فیلم در سینماهای استان را در 6 سانس اعلام کرد و اذعان داشت: این برنامه با هدف آشتی مردم با سینما و ایجاد تمایل به تماشای فیلم در محیط فرهنگی سینما می باشد که معاونت سینمایی کشور تامین هزینه این روز را در سینماهای استانها برعهده گرفته است.

وی برگزاری جشنواره فیلم فجر در چند سال اخیر را سبب ایجاد رغبت در شهروندان دانست و تصریح کرد: با برگزاری چنین برنامه هایی انگیزه مردم برای حضور در محیط فرهنگی سینما افزایش خواهد یافت.

امامی اظهار داشت: حضور یکی از بازیگران سینما، دهم بهمن ماه در سینماهای استان نیز یکی دیگر از برنامه های معاونت سینمایی کشور بوده است.

وی از حضور بهناز جعفری در استان گلستان به مناسبت برگزاری برنامه "سینما سلام" خبر داد و افزود: هدف از دعوت بازیگران به استانها، ملاقات مردم با این قشر فرهنگی و تشویق شهروندان به سینما می باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در خاتمه یادآور شد: یکی دیگر از اهداف برگزاری برنامه هایی مشابه "سینما سلام" حضور قشر آسیب پذیر در محیط های فرهنگی است تا با در نظر گرفتن شرایط ویژه این افراد نیز از امکانات فرهنگی  بهرمند شوند.
 

کد مطلب 2224685

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