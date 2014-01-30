سهراب خواجه نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: نمایش از جمله هنر های بومی و آئینی است که در قلب تک تک افراد جامعه می نشیند.

وی ابراز کرد: با توجه به گسترش رسانه های امروزی و الکترونیکی این هنر آئینی دارد به ورطه فراموشی سپرده می شود، هنری که حرف های زیادی برای گفتن دارد.

حرف های این هنر کهن حرف دل تمام بزرگتر های ماست

خواجه نژاد افزود: حرف های این هنر کهن حرف دل تمام بزرگتر های ماست و تاثیرات زیادی بر کودکان و نوجوانان دارد.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی اظهار کرد: این هنر می تواند خیلی از مفاهیم بنیادی زندگی را از طریق حرکات و بازی عروسک ها و یا شخصیت های نمایش به کودکان و نوجوانان انتقال دهد.

وی با اشاره به برنامه اجرای هفتگی نمایش برای کودکان و نوجوانان تصریح کرد: هدف ما از این برنامه زنده نگه داشتن این هنر و آشنا کردن کودکان و نوجوانان با آن است.

خواجه نژاد ابراز کرد: نمایش عروسکی کاغذی "چطوری شهر من زیبا می‌شه؟" از شنبه تا سه شنبه مخصوص گروه سنی کودکان شش تا 9 سال در مرکز تخصصی هنر کودکان کانون "کوثر" اجرا می شود.

سلام کردن و احترام در خانواده در نمایش عروسکی

وی ادامه داد: این نمایش آموزنده مربوط به زندگی روزمره آدم ها، با رویکرد مسائل و دغدغه های روزگار کنونی و با موضوع سلام کردن و احترام در خانواده از دید کودکانه است.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی ادامه داد: این نمایش در پیامی هم می گوید که مامان بابا ها بچه ها شما را می بینند، حواستان باشد.

خواجه نژاد عنوان کرد: نقالی "زال و سیمرغ" با نقالی فیروزه مدیر خراسانی هم در روز های چهارشنبه برای نوجوانان 10 تا 14 سال اجرا می شود که یکی از داستان های پر معنا و زیبای شاهنامه فردوسی است و با هدف آشنائی نوجوانان با آثار کهن زبان و ادب پارسی انجام می شود.

وی در پایان افزود: روز های پنجشنبه هم گروه های نمایشی میهمان برای اجرا از جاهای دیگر دعوت می شوند.