کارگاه ها و جشنواره های فرهنگی هنری ویژه دهه فجر در گلستان برگزار می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: در این جشنواره استانی هنر های تجسمی، خوشنویسی، هنرهای نمایشی، شعر و ادبیات داستانی، قرآن و معارف دینی در سراسر شهرستانهای استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: ویژه برنامه شادمانه یکی دیگر از برنامه های اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی در این ایام است که به جهت ایجاد نشاط اجتماعی در سطح استان برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم ایام دهه فجر، عید انقلاب اسلامی محسوب می شود از این رو برپایی برنامه های مفرح و پر نشاط برای مردم یکی از برنامه اصلی در دستور کار است.

منتظری اظهار داشت: در کنار برنامه های داخلی و استانی برنامه های ملی بین المللی نیز در این استان برگزار خواهد شد که جشنواره تائتر یکی از این برنامه های ملی و بین المللی بود که از 24 تا 28 دی ماه استان گلستان میزبانی آن را بر عهده داشت.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان گفت: 15 فیلم با موضوع فجر در سینما کاپری گرگان در ایام دهه فجر به اکران در خواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اذعان داشت: استان گلستان در25تا 29 بهمن ماه نیز میزبان این جشنواره موسیقی فجر خواهد بود که در کنار گروه موسیقی ملی، موسیقی استانی نیز اجرا خواهد داشت.

وی از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در بهمن ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: بین 60 تا یکصد اثر وارد استان می شود که نمایشگاه آن در نگارخانه جنب تالار فخرالدین برگزار خواهد شد.

منتظری از برگزاری مراسم عصر شعر با همکاری انجمن های ادبی استان در ایام دهه فجر خبرداد و افزود: با برگزاری این برنامه ها در بهمن ماه سال جاری، در مقایسه با سالهای گذشته به لحاظ کمیت و کیفیت وضعیت بهتری در حوزه فرهنگی، هنری و ادبی استان شاهد خواهیم بود.

وی برپایی برنامه های فرهنگی هنری را سبب ایجاد نشاط و شادمانی اجتماعی دانست و بیان داشت: برگزاری برنامه های فرهنگی هنری در مقیاس استانی و بین المللی سبب ارتقا سطح دانش و بینش و تقویت پیوند عاطفی بین مردم خواهد شد که در نهایت هم آثار فرهنگی و هنری متناسب با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را پدید می آورد.

وی در خاتمه یادآور شد: امیدواریم با همکاری صداو سیمای مرکز استان ودر اختیار گذاردن جدول زمانی که نهادها و سازمانها مشخص کردند به بازتاب خبری این رخدادها نیز به بهترین شکل ممکن مبادرت شود.