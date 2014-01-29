هیچ دستگاه دولتی در بوشهر دعاوی خودش با دستگاه دیگر را در دادگاه مطرح نکند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست شورای ورزش استان بوشهر اظهار داشت: حمایت از ورزشکاران استان در رشتههای مختلف ضروری است و باید با همکاری و تعامل برای رفع مشکلات ورزش و ورزشکاران از همه ظرفیتها استفاده کنیم.
وی با اشاره به وظیفه شرکتها و دستگاههای مختلف برای حمایت از ورزش، تصریح کرد: همه دستگاهها نسبت به رفع مشکلات ورزش وظیفه دارند و باید اعتبارات لازم را در این زمینه هزینه کنند.
استاندار بوشهر خواستار تعامل همه دستگاهها برای کمک به امر ورزش شد و تاکید کرد: در صورتی که مسئولان دید مثبتی نسبت به ورزش داشته باشند، میتوانند برای پیشبرد اهداف ورزش تلاش کنند.
حل مقطعی مشکلات تیمهای ورزشی آینده آنها را تضمین نمیکند
وی در ادامه با بیان اینکه حل مقطعی مشکلات تیمهای ورزشی آینده آنها را تضمین نمیکند، بیان داشت: باید با استفاده از درآمدهای پایدار برای حل مشکلات ورزش تلاش شود.
سالاری خواستار تلاش برای نهادینهشدن ورش در سطح جامعه شد و افزود: مشکلات مالی تیمهای مختلف ورزشی باید به شکل اصولی و زیربنایی با ایجاد درآمد پایدار رفع شود.
وی اضافه کرد: در استان بوشهر اداره ورزش و جوانان متولی امور ورزش است ولی همه دستگاهها در این زمینه مسئول هستند و باید از برنامههای ورزشی به خوبی حمایت کنند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه هیچ دستگاه دولتی دراستان بوشهر حق ندارد دعاوی خودش با دستگاه دیگر را در دادگاه مطرح کند، گفت: طرح این دعاوی در دادگاه علاوه بر اینکه پروندههای قضایی را افزایش میدهد، سودی نیز برای دولت ندارد.
نظر شما