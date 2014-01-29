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۹ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۵۳

ملکی خبر داد:

واحدهای سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد سال آینده به اتمام می رسند

واحدهای سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد سال آینده به اتمام می رسند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان از اتمام کار اجرایی واحدهای سایت 15 هکتاری مسکن مهر مرکز این استان تا پایان شهریور ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی عصر چهار شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان اظهار داشت: بر اساس اعلام پیمانکاران سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد واحدهای مسکن مربوط به این پروژه شهریور ماه سال آینده به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر این سایت توسط پنج انبوه ساز در حال ساخت است عنوان کرد: در مجموع در سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد 860 واحد احداث خواهد شد.

ملکی بیان داشت: بر اساس اعلام انبوه سازان این پروژه برخی از فازهای آن آماده تحویل به متقاضیان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای عملیات آماده سازی سایت 75 هکتاری مسکن مهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: هم اکنون کار آماده سازی این سایت از سوی پیمانکار در حال انجام است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به بدهی این اداره کل به پیمانکار آماده سازی این سایت گفت: پیشنهادی که به پیمانکار این پروژه کرده ایم این است که تا بر اساس قرارداد قبلی کار آماده سازی را تا مرحله آسفالت انجام دهد و سپس ما به تفاوت این بدهی را از محل یارانه ها و یا فصل عمران شهری به او پرداخت کنیم.

ملکی یادآور شد: در نهایت قرارداد این پروژه را با مصوبه شورای مسکن استان اصلاح خواهیم کرد.

کد مطلب 2224703

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