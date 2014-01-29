سکونتگاههای روستایی بخشهای مرکزی شهرستانهای لرستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکیپور عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سکونتگاههای روستایی بخشهای مرکزی شهرستانهای استان لرستان ساماندهی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مطالعات هشت بخش مرکزی در شهرستانهای لرستان انجام شده است عنوان کرد: در کل کشور استان لرستان تنها استانی است که اقدام به مطالعه سکونتگاههای روستایی در بخشها کرده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با بیان اینکه مطالعات ساماندهی سکونتگاههای روستایی چهار بخش در شهرستانهای استان امروز در جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان مورد بررسی قرار گرفت افزود: این چهار بخش در شهرستانهای الیگودرز، دورود، دلفان و چگنی قرار دارند.

خاکیپور تصریح کرد: از این مطالعات ارائه شده به جلسه طرح ساماندهی سکونتگاههای روستایی دو شهر دلفان و چگنی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سکونتگاههای روستایی همه بخشهای مرکزی شهرستانهای لرستان ساماندهی خواهند شد عنوان کرد: این اقدام در راستای بند پنج مصوبه هیئت وزیران که در تاریخ 12 بهمن ماه سال 78 به تصویب رسیده صورت خواهد گرفت.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از لرستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح در استان بیان داشت: توسعه روستاها در زمینه های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و استقرار نظام بهینه ارائه خدمات به روستائیان از جمله اهداف آن است.