راه اندازی دبیرخانه خواهرخوانده های اصفهان/ تاسیس نخستین سازمان گردشگری شهرداری های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی جمالی نژاد چهارشنبه شب در حاشیه همایش بررسی تطبیقی الگوی توسعه جهانگردی در جهان معاصر و فرهنگ اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد زمینه های گردشگری در میان خواهرخوانده های اصفهان اظهار داشت: یکی از شعارهای محوری حوزه ما مبحث دیپلماسی فعال شهری است به این معنا که ارتباط شهر اصفهان با شهرهایی که از نظر تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی با اصفهان دارند، بیش از گذشته شود.

وی افزود: برای استفاده از ظرفیت های مختلف تفاهم نامه های خواهر خواندگی اخیرا دبیرخانه خواهرخوانده ها را در شهرداری اصفهان راه اندازی کردیم که در این مرکز کارگروه های متفاوت آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر تعریف شده است تا از تمام ظرفیت های اصفهان برای فعال کردن خواهرخوانده ها استفاده می شود.

مشاور عالی شهرداری اصفهان تاکید کرد: این کارگروه ها مختص مرکز شهرداری اصفهان نیست بلکه از مدیران دستگاه های مختلف دعوت شده است تا از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف آنها در زمینه گسترش خواهرخواندگی استفاده شود.

وی ادامه داد: این کار رویکردی نو در شهرداری محسوب می شود چرا که با راه اندازی این مرکز برای اولین بار پس از انقلاب دبیرخانه متمرکزی در شهرداری برای مبحث خواهرخوانده ها تشکیل شده است.

جمالی نژاد با اعلام این خبر که در حال راه اندازی سازمان توسعه گردشگری در شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری کشورهستیم، بیان داشت: تشکیل این سازمان در شورای معاونان تصویب شده و به شورای اسلامی فرستاده شده است که امیدواریم هفته آینده تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری نیازمند زیرساخت هایی همچون حمل و نقل، اقامت پذیرایی، جاذبه ها، خرید و موارد دیگر است، اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه محدودی می تواند اقداماتی در این زمینه ها انجام دهد اما سازمان گردشگری شهرداری بسیار فعال تر و پویاتر است و در تمام حوزه ها می تواند ورود پیدا کند.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان‌ها و روابط بین‌الملل شهردار اصفهان با اشاره به حمایت از بخش خصوصی گردشگری برای سفر به دیگر کشورها ابراز داشت: در این زمینه نیز فعالیت هایی را آغاز کرده ایم و برای مقدمه، هفته پیش نمایشگاه گردشگری ایران در اسپانیا (فیتور) با تصاویر،المان ها و جاذبه های شهر اصفهان توسط آقای نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی افتتاح شد که ولیعهد اسپانیا از آن بازدید و تاثیر خوبی در این کشور داشت.

وی با بیان اینکه همچنین شنبه آینده نمایشگاه جاذبه های اصفهان را در هندوستان برپا می کنیم که شامل عکس صنایع دستی و جاذبه های تاریخی میراثی است، اضافه کرد: در فازهای بعدی با تاسیس سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان، تورگردان های کشور، خبرنگاران و افراد فعال در زمینه گردشگری را به دیگر کشورها اعزام می کنیم اما شرط این مسئله این است که ابتدا این سازمان راه اندازی شود تا منبع مالی مستقلی داشته باشد.

برند ویژه پایتخت فرهنگی جهان اسلام طراحی می شود

جمالی نژاد با اشاره به ایجاد برند گردشگری برای ایران در دنیا تاکید کرد: با توجه به اینکه برندسازی مبحثی است که تمامی ارگان ها باید در آن دخیل باشند اتاق بازرگانی اصفهان کمیسیون برند سازی را راه اندازی کرده است که افرادی از دستگاه های مختلف استان در آن حضور یافته و در حال طراحی برندی مناسب برای شهر اصفهان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما در سازمان گردشگری تصدی گری نیست، بیان داشت: باید این خبر خوش را به اتحادیه هایی همچون هتل داران، صنایع دستی، مهمان پذیران، راهنمایان تور و آژانس داران خدمات مسافرتی بدهم که ما یاور و همکار آنها در سازمان گردشگری شهرداری خواهیم بود و هیچ گونه تصدی گری در این زمینه نخواهیم نداشت.