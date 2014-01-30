وجود داروهای غیرمجاز شفا بودن عسل را دچار خلل می کند/ ملکه زنبور عسل نیازمند توجه ویژه

عفت رئیسی سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در حال حاضر 20 اتحادیه استانی و 200 تعاونی شهرستانی و یک انجمن مرکزی در زمینه زنبور عسل در ایران فعالیت دارند، اظهار داشت: با وجود فعالیت های این اتحادیه ها آنچه همواره مورد تاکید زنبور داران بوده است ایجاد انجمن علمی زنبور عسل است.

وی ادامه داد: وضعیت و جایگاه زنبور داری در سیاست گذاری و برنامه ریزی علی رغم نگاه جدی محققان به زنبور عسل به عنوان یکی از مولفه های امنیت غذایی مناسب و راضی کننده نیست.

رئیس اتحادیه زنبور داران ایران زمین از مسئولان خواستار استقلال بخش زنبور عسل شد و گفت: نقدهای فعالان بخش زنبور عسل باید منجر به برون رفت از وضعیت موجود شود.

رئیسی سرحدی تصریح کرد: با وجود اینکه این صنعت سالها مورد بی مهری قرار گرفت اما تحقیقات تقاضا محور و از سویی دیگر سفارش محور می تواند موقعیت های خوبی برای زنبور داران ایجاد کند.

رئیس اتحادیه زنبور داران ایران زمین با بیان اینکه همه باید تلاش کنند تا عسل به عنوان یک محصول با سلامت کامل در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، گفت: صنعت زنبور عسل تنها صنعتی است که اگر برای آن هزینه شود نه تنها به محیط زیست ضرر نمی زند بلکه موجب بهبود وضعیت محیط زیست نیز خواهد و خوشبختانه دانش آن در کشور وجود دارد.

وی عدم وجود داروهای مفید و ورود داروهای غیر مجاز را یکی از چالش های مهم در بخش کشاورزی عنوان و اعلام کرد: به جرات می توان گفت وجود داروهای غیر مجاز شِفا بودن عسل را دچار خلل می کند.

رئیسی سرحدی همچنین با اشاره به اهمیت ملکه زنبور عسل، تاکید کرد: با وجود قانون حفظ ذخایر ژنتیکی و دفاع فعالان بخش زنبور عسل درخواست توجه بیشتر به ملکه زنبور عسل در این صنعت زنبور داری داریم.