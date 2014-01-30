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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۹

درهفته گذشته/

بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

بیش از یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: یک میلیون و 843 هزار و 28 سهم و حق تقدم در تالار بورس زاهدان معامله شد.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: درطی هفته گذشته تعداد یک میلیون و 843 هزار و 28 سهم به ارزش 8 میلیارد و 800 میلیون ریال در تالار بورس زاهدان مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام مورد معامله را از میان 72 شرکت عنوان کرد و افزود: 60 درصد ارزش معاملات را خرید و 40درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی همچنین تعداد کدهای معاملاتی جدید را 28 عدد اعلام کرد و ادامه داد: بیشترین ارزش معاملات در این هفته مربوط به شرکت پالایش نفت تبریز به ارزش بیش از 400 میلیون ریال بود.

هیراد همچنین شرکت های پالایش نفت تبریز، کشتیرانی، پارس خودرو و بانک پارسیان را به عنوان چهار شرکت بر تر این هفته از لحاظ  داد و ستد نام برد.

کد مطلب 2224722

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