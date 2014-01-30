زاهدان میزبان جشنواره بادبادکها می شود

عباس سلامتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامی داشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همزمان با آغاز دهه فجر نسبت به برگزاری جشنواره بادبادک ها در دهکده بزرگ ورزشی زاهدان اقدام می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را بالا بردن روحیه همدلی در بین کودکان و نوجوانان، ایجاد زمینه های مشارکت شهروندان، آموزش مهارت های زندگی و ایجاد روحیه نشاط همزمان با ایام شادی بخش پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه به پرواز درآوردن بادبادک یک حرکت گروهی است و در بطن این بازی تمرین فعالیت های اجتماعی دیده می شود افزود: اجرای جشنواره هایی از این دست فرصت مغتنمی برای حضور کودکان در یک فضای رقابتی دوستانه به همراه خانواده ها است.

سلامتی اضافه کرد: در این جشنواره که روز جمعه در دهکده المپیک زاهدان و همزمان با 12 بهمن سالروز ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به میهن اسلامی برگزار می شود از تعداد 10 نفر از بهترین سازنده های بادبادک و همچنین شرکت کنندگانی که بیشترین مدت پرواز را به نام خود ثبت کنند با اهدای جایزه تقدیر خواهد شد.