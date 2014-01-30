  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۱

همزمان با آغاز دهه فجر/

زاهدان میزبان جشنواره بادبادکها می شود

زاهدان میزبان جشنواره بادبادکها می شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس هیت ورزش های همگانی سیستان و بلوچستان از برگزاری جشنواره بادبادک ها همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر در زاهدان خبر داد.

عباس سلامتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامی داشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همزمان با آغاز دهه فجر نسبت به برگزاری جشنواره بادبادک ها در دهکده بزرگ ورزشی زاهدان اقدام می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را بالا بردن روحیه همدلی در بین کودکان و نوجوانان، ایجاد زمینه های مشارکت شهروندان، آموزش مهارت های زندگی و ایجاد روحیه نشاط همزمان با ایام شادی بخش پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه به پرواز درآوردن بادبادک یک حرکت گروهی است و در بطن این بازی تمرین فعالیت های اجتماعی دیده می شود افزود: اجرای جشنواره هایی از این دست فرصت مغتنمی برای حضور کودکان در یک فضای رقابتی دوستانه به همراه خانواده ها است.

سلامتی اضافه کرد: در این جشنواره که روز جمعه در دهکده المپیک زاهدان و همزمان با 12 بهمن سالروز ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به میهن اسلامی برگزار می شود از تعداد 10 نفر از بهترین سازنده های بادبادک و همچنین شرکت کنندگانی که بیشترین مدت پرواز را به نام خود ثبت کنند با اهدای جایزه تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 2224723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها