خشنودی شهروندان از جمع آوری نرده های طرح ترافیک شیراز/ ترافیک فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه های طرح ترافیک شیراز از اواخر دهه 80 شروع و حوالی سالهای 87 الی 88 از سوی مسئولان امر به صورت جدی مطرح شد. طی این سالها کارهای اولیه و مقدماتی برای اجرایی کردن طرح در دست بررسی قرار گرفت تا اینکه آذر ماه امسال طرح به تصویب وزارت کشور رسید و عملا پروسه رسمی اجرای طرح ترافیک شیراز کلید خورد.

در پی این امر پلیس شروطی را برای اجرا کردن طرح مطرح کرد که شامل 14 بند میشد که ازجمله آن می توان به تغییر هندسی خیابانها، خطوط ویژه، نصب دوربین در ورودی طرح، افزایش جایگاه های پمپ بنزین و پمپ گاز، راه اندازی پارکینگهای متعدد در حوالی طرح ترافیک، ساماندهی مجوز برای اهالی محل و سکنه های طرح ترافیک و... نام برد.

در این خصوص شهرداری باید زیرساختهایی که پلیس برای این کار مطرح کرده بود را فراهم می کرد تا طرح قابلیت اجرا داشته باشد. طی چند ماه اخیر نیز اقداماتی برای فراهم سازی زیرساختها از سوی شهرداری صورت گرفت و پلیس نیز 14 شرط خود را به چهار بند مهم تقلیل داد تا شرایط برای اجرای طرح فراهم شود.

این چهار بند مهم و اساسی شامل پارکینگهای طرح ترافیک، تجهیز دوربینهای ورودی طرح و انتقال سرورهای آن به پلیس، راه اندازی خطوط ویژه اتوبوس و ساماندهی تاکسی های شهر بود.

در این مدت نیز طرح از تاریخ 15 دی وارد فاز اجرای ارشادی شد و پیش از آن نیز نرده هایی برای ایجاد خطوط ویژه در محدوده طرح نصب شد.

نصب این نرده ها باعث شد که ترافیک محدوده هایی مانند خیابان انقلاب چند برابر شود و در این رهگذر کسبه های این خیابانها نیز دچار مشکل شدند و اهالی این محلات نیز حتی برای تردد از عرض خیابان به سبب نبود پل دچار مشکلات فراوانی باشند.

در این خصوص پلیس استان اعلام کرد که برای ارتقای کیفیت اجرای طرح و کاهش مشکلات ناشی از آن، باید نرده های نصب شده در محدوده طرح حذف و جای آن را خط کشی بگیرد که این امر در شورای ترافیک استان مصوب و از روز سه شنبه نیز کار برداشتن نرده ها آغاز شد.

در این رهگذر اما شهروندان از حذف این نرده ها بسیار خوشنود هستند و تاکید دارند که برای اجرای طرح باید تمام جوانب امر به صورت کارشناسی شده مورد پیگیری قرار گیرد.

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر که در محدوده جمع آوری نرده های طرح ترافیک حضور داشت حاکی از روان شدن ترافیک به میزان قابل توجهی بود.

شهروندان در گفتگوی میدانی خبرنگار مهر که به هسته مرکزی طرح ترافیک شیراز مراجعه کرده بود تاکید داشتند که اجرای طرح ترافیک باید به گونه ای صورت گیرد که مردم را دچار مشکل نکند.

صاحب یک سوپرمارکت در خیابان انقلاب شیراز ضمن اظهار خرسندی از جمع آوری نرده های خطوط ویژه در این خیابان به خبرنگار مهر گفت: از 15 دی ماه که این نرده ها در خیابان انقلاب نصب شد مشکلات عدیده ای برای تمام شهروندان به وجود آمد.

سعید احمدی ادامه داد: مردم برای رفت و آمد از این خیابان مشکلات زیادی داشته و قادر نبودند به دلیل نصب این نرده ها به راحتی از خیابان عبور کنند.

وی افزود: علاوه براین در تمامی ساعات شبانه روز شاهد ترافیک سنگین در این محدوده حتی ساعت شش و 30 دقیقه صبح بودیم اما همین امروز در تمامی ساعات ترافیک روان بود.

این شهروند شیرازی با تقدیر و تشکر از عملکرد پلیس برای حمایت از مردم گفت: اگر پلیس این موضوع را پیگیری نکرده بود مشخص نبود که چه به سر کسبه و مردم این محله خواهد آمد.

وی تاکید کرد: تمامی مردم این منطقه از پلیس کمال تشکر و قدردانی را دارند.

یکی دیگر از کسبه خیابان انقلاب با خوشحالی از جمع آوری نرده های خطوط ویژه به خبرنگار مهر گفت: وجود این نرده ها عبور و مرور مردم را با مشکل روبه رو کرده بود به گونه ای که مردم به راحتی قادر به تردد در این خیابان نبودند.

عباس رضایی ادامه داد: از دیروز صبح که مردم متوجه جمع آوری این نرده ها شدند بسیار خوشحال و راضی هستند.

وی افزود: این نرده ها به جز اینکه زندگی اهالی محل را مختل کرده بود هیچ تاثیر دیگری نداشت و خودش باعث ایجاد ترافیک سنگین شده بود.

یکی دیگر از کسبه محل نیز بیان کرد: نصب این نرده ها باعث ایجاد ترافیک شده بود و مردم برای عبور از خیابان با مشکل روبه رو بودند.

وی با بیان اینکه این خطوط ویژه حتی ایستگاه هم نداشت، گفت: تنها حامی مردم برای جمع آوری این نرده ها پلیس بود.

اکبر محمودی که ساکن نقاط مرکزی و در محدوده طرح ترافیک شیراز است با اشاره به لزوم پیش بینی تمام جنبه های اجرای چنین طرح هایی بیان کرد: برای اجرای چنین طرحی با این گستردگی باید حتما تمام جنبه های آن مد نظر قرار گیرد و قبل از اجرا موانع و مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه تمام احتمالات برای اجرای طرح ترافیک شیراز پیش از اجرای رسمی کار باید دیده شود به خصوص اینکه در محدوده طرح ترافیک نه تنها کسبه بلکه مردم نیز سکونت دارند، افزود: طرح ترافیک شیراز باید در راستای حل مشکلات مردم باشد به همین خاطر باید تمام نیازمندیهای طرح پیش بینی شود.

این شهروند شیرازی بیان کرد: حمل و نقل عمومی شهر باید به شکل مناسبی ساماندهی شود، پارکینگهای لازم برای اجرای طرح باید اختصاص بیابد و شرایطی نیز پیش آید که ساکنین محدوده طرح ترافیک چه کسبه و چه مردم عادی خللی در انجام کارهای روزمره احساس نکنند به عنوان نمونه چند روزی که نرده ها نصب شده بود ترافیک به طرز چشمگیری در منطقه افزایش یافت که ساکنین محلات واقع در طرح را با مشکل مواجه کرده بود از این رو باید تمام جوانب در این طرح از قبل پیش بینی و پیشگیری شود.

فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به پیگیری سهولت در امر ترافیک و آرامش و آسایش مردم، کسبه و سازمانها و نهادها مرحله ارشادی طرح ترافیک در شیراز انجام شد.

سردار سیروس سجادیان افزود: در راستای اجرای مرحله ارشادی این طرح به نواقص و مشلاتی رسیدیم که پس از جمع بندی تصمیم گرفته شد این نرده ها جمع آوری شوند.

وی گفت: در این راستا موضوع در شورای ترافیک استان مطرح و مصوب شد که نرده هایی که برای خطوط ویژه در نظر گرفته شده، جمع آوری شود.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در این خصوص مقرر شد که این نرده ها جمع آوری و خطوط زرد رنگ جایگزین آن شود.

سردار سجادیان گفت: همچنین مقرر شده بدون ایجاد ممنوعیت خودروها در این محدوده ها تردد کنند.