کشت خشخاش درافغانستان 36 درصد افزایش یافته است

محمد حسین اشرفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال زراعی 2013 میلادی بیش از 5 هزار تن ماده مخدر تریاک از اراضی کشاورزی افغانستان استحصال شده است که با توجه به افزایش سطح زیر کشت، پیش بینی می شود این میزان در سال زراعی جدید به 8 هزارتن برسد.

وی عمده اراضی زیر کشت خشخاش را در استان های ناآرام از جمله هلمند، قندهار، فراه و بادغین نام برد و افزود: سهم استان هلمند در مقایسه با باقی استان ها در سال گذشته 100 هزار هکتار بوده است.

اشرفی با اشاره به اینکه 17 استان در کشور افغانستان عاری از کشت خشخاش است اظهار داشت: به دلیل خارج شدن دو استان بلخ و فاریاب از زمره استان های عاری از خشخخاش و به زیر کشت رفتن اراضی کشاورزی این دو استان برای تولید مواد مخدر امسال میزان تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: 95 درصد مواد مخدر تولیدی در افغانستان به کشورهای ایران، پاکستان و آسیای مرکزی حمل شده تا از این طریق به کشورهای اروپایی صادر شود.