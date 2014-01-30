به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارشی از سامانه سمات در این جلسه ارائه شد، افزود: این سامانه برای کنترل و ایجاد دسترسی و بهره برداری از اطلاعات پژوهش، علمی و فناوری از یک درگاه (پرتال) واحد و همچنین راهبری و مدیریت فعالیت‌های تحقیقاتی راه اندازی شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه دراین جلسه بر ایجاد یک پرتال واحد تاکید شد، اظهار داشت: هدف این بوده است که دو سیستم را در قالب یک پرتال ارائه دهیم. در یک سیستم گزارشی از طرح‌های تحقیقاتی و محصولاتی که از بودجه‌های پژوهشی استفاده می‌کنند.

وی سیستم دیگر را دریافت گزارش طرح‌های تحقیقاتی که از محل یک تا 3 درصد بودجه دستگاه‌ها تامین اعتبار می‌شوند ذکر کرد و ادامه داد: در این طرح قرار است کلیه اطلاعات این دو سیستم وارد یک پرتال واحد شوند و اجازه استفاده از این پایگاه اطلاعاتی به دستگاه‌ها و پژوهشگران داده شود.

احمدی یادآور شد: با ارائه این گزارش در این جلسه سعی شد تا دستگاه‌ها با این سیستم آشنا شوند و در جریان ضعف‌ها و کاستی‌های آن قرار گیرند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: برای آنکه بتوان داده‌های این پرتال را قابل اعتماد کنیم از کمیسیون شورای عتف مصوبه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن به دستگاه‌های مادر اجازه داده شد تا اطلاعات مربوط به دستگاه ذی ربط خود را پردازش و تصویب کنند.

احمدی با تاکید بر اینکه این مجوز برای افزایش ضریب اعتماد داده‌های مربوط به هر دستگاه است، اضافه کرد: در مقابل دبیرخانه شورای عتف موظف به تکمیل این سیستم و افزایش قابلیت ضریب اعتماد داده‌ها شد.

میزان پیشرفت طرح کلان ملی پروتز زیر جلدی

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و ساخت پروتز زیر جلدی برای بازیابی عملکرد حرکتی در بیماران ضایعه نخاعی را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه دانست و ادامه داد: این پروژه با محوریت دانشگاه علم و صنعت در حال اجرا است و دستگاه بهره بردار این طح نیز سازمان غذا داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی کمبود بودجه را از چالش‌های اجرایی این طرح عنوان کرد و گفت: علی رغم کمبود اعتبارات این پروژه تاکنون 20.7 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

احمدی اضافه کرد: برخی از دانشگاه‌هایی که دراین حوزه فعال هستند خواستار مشارکت درتکمیل این طرح هستند.

آخرین وضعیت طرح میکروتوربین

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، به ارائه گزارشی از طرح کلان ملی طراحی و ساخت میکروتوربین گازی 200 کیلو وات (CHP) با تولید همزمان حرارت و برق و ذخیره سازی انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح از سوی دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاه محوری با همکاری دانشگاه صنعت آب و برق و پژوهشگاه نیرو در حال اجرا است.

احمدی اضافه کرد: این طرح پیشرفت 10 درصدی داشته است.