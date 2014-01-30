ثبت نام در آزمون ورودی حوزه های علمیه لرستان آغاز شد

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام در آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ثبت نام از جوانان علاقمند برای شرکت در این آزمون از شش بهمن آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه دارد عنوان کرد: علاقمندان می توانند به سایت اطلاع رسانی معاونت آموزش حوزه های علمیه استان مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به زمان برگزاری آزمون حوزه های علمیه استان لرستان بیان داشت: آزمون ورودی حوزه های علمیه لرستان 29 فروردین ماه سال آینده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه افرادی که در این آزمون قبول شوند می توانند در حوزه های علیمه استان مشغول به تحصیل شوند تصریح کرد: همچنین برای فرزندان شهدا، جانبازان، حافظان قرآن و نهج البلاغه امتیازاتی در نظر گرفته خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: علاقمندان از تحصیل در حوزه های علمیه استقبال کنند و از این فضایی که به برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده استفاده لازم را به عمل آورند.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: در مجموع 13 حوزه علمیه استان لرستان آماده پذیرش علاقه مندان به تحصیل در علوم دینی هستند.

