محکومان دیه در لرستان تا پایان اسفند ماه فرصت پرداخت دارند

سعید رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ دیه به روز محسوب می شود عنوان کرد: در این راستا محکومان پرداخت دیه به خصوص تصادفات رانندگی تنها تا پایان پایان اسفند ماه سالجاری فرصت پرداخت دیه خود را دارند.

دادستان خرم آباد با اشاره به روند پرداخت دیه از سوی محکومان در استان تصریح کرد: این افراد باید به شعب اجرای احکام کیفری در استان مراجعه کنند.

رازانی با بیان اینکه اگر قرار است که نامه ای برای پرداخت دیه از بیمه ها دریافت کنند برای تسریع در کارشان شخصا به شرکتهای بیمه مراجعه کنند افزود: در این راستا باید محکومان دیه هر چه سریع تر با پیگیری لازم یا خودشان و یا شرکتهای بیمه اقدام به پرداخت دیه کنند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ دیه در سال 93 افزایش می یابد تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت دیه از سوی محکومان دیه طی سالجاری آنها ناچار می شوند که بر اساس نرخ جدید سال 93 نرخ دیه را پرداخت کنند.

